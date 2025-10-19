FOTO Ana Brnabić s partnericom ima sina, a nije se mogla upisati kao majka niti ga odvesti u inozemstvo

Predsjednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić nedavno je odgovorila na izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je "Srbija na rubu građanskog rata". Jedna od najpoznatijih srpskih političarki na platformi X poručila kako je „to upravo ono što neki žele i u što su puno uložili“, naglasivši da je „njihov strateški cilj da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije“. Dodala je da se takvi planovi neće ostvariti jer, kako kaže, „to niti je točno, niti će se dogoditi“. Citirala je za kraj i pjesmu Đorđe Balaševića “Boža zvani Pub” i poručila „Džaba vam novci, moji sinovci… Kuharica završila u smeću (i doslovno)“.

Inače, kada je riječ o njezinu životu, ona je pripadnica LGBTQ+ zajednice, a s partnericom Milicom Đurđić ima sina Igora. Dijete su dobile s pomoću izvantjelesne oplodnje, a rodila ga je Milica. Naime, Brnabić je u vezi već više od petnaest godina s liječnicom, a u javnosti se rijetko zajedno pojavljuju. Ono što je zanimljivo jest da Ana nije mogla biti upisana kao majka Igora zbog tamošnjeg zakona. Inače, ako se prisjetimo, one su odlučile postati majke 2018. godine. Također, Ani Brnabić bilo je onemogućeno sina upisati u vrtić ili ga odvesti na odmor u inozemstvo ako nema odgovarajuću papirologiju.

O sinu i nevjenčanoj supruzi ne govori često, a jednom je prilikom gostovala u zabavnoj emisiji srpskog medija Pink, "AmiGshow" te otkrila nekoliko detalja. - Neku večer sam došla poslije svih sastanaka kući. Kako samo uvečer smije gledati crtane filmove, gledali smo njegov omiljeni crtić 'Veseli zečići', stalno ga gledamo. Ima ta epizoda u kojoj se oni igraju i jedan mali ostalima smeta s trubom. Meni je to sve u što se puše truba, a on se okrenuo i rekao: 'To je rog.' Otišla sam na Google i stvarno je bio rog. Rekla sam mu da je pametan, a on se okrenuo prema meni i rekao: 'Kako si zamijenila trubu s rogom? - ispričala je Brnabić, a koja u posljednje vrijeme, dok traju studentski prosvjedi nije omiljena među tamošnjim stanovništvom.

Također, otkrila je i to da je ona blaži roditelj, ali ipak voli da netko u kući drži disciplinu. Navela je da joj Milica kupuje odjeću, a otkrila je da je i u odličnim odnosima s majkom i bratom. Jednom je prilikom dodala i to da njezin sin Igor obožava slušati glazbu, a često posjećuju i Beogradsku filharmoniju.