VIDEO Prepucavanje se nastavlja! Reper drsko ponizio Baby Lasagnu, evo što mu je poručio

I kada su mnogi mislili da je prepucavanju kraj - Vojko V razuvjerava! Naime, da odmah na početku i podsjetimo. Nakon što je naš predstavnik Hrvatske na Eurosongu (koji je postigao povijesni rezultat na tom natjecanju za našu zemlju), Baby Lasagna gostovao na RTL-u te izjavio kako ne bi nikada surađivao s Vojkom V zato što mu je, kako je rekao, "sirov", priča je eskalirala do te mjere da se sada iz dana u dan prepucavaju preko društvenih mreža. Vojko V, 40-godišnjak rodom iz Knina, osjetio se uvrijeđenim te Baby Lasagni poručio da bi "radije bio sirov nego Eurosong trash".

Potom, nije trebalo dugo čekati ni na Lasagnin odgovor. Iako isprva nije planirao reagirati, Baby Lasagna se ipak oglasio nakon što su mu, kako kaže, obožavatelji preplavili inbox porukama. U videu objavljenom na Instagramu, vidno iznenađen reakcijom, odgovorio je na Vojkovu prozivku. - I mene iznenađuje kada se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica zbog male kritike koja, realno, nije ni kritika - poručio je Lasagna.

Sada, u najnovijem videu na Instagramu, Vojko V ponizio je Baby Lasagnu nazvavši ga "Lady Lasagna". "Lady Lasagna, ti si ovo započeo. Nemoj sad glumiti da nisi. Predlažem ti da malo paziš što pričaš u javnosti ubuduće", poručio je reper na Instagramu.

Ovaj sukob posebno je zanimljiv s obzirom na to da se radi o dvojici iznimno uspješnih i nagrađivanih glazbenika. Dok je Baby Lasagna osvojio srca Europe i drugo mjesto na Eurosongu, Vojko V je za svoj rad višestruko nagrađivan Porinima i slovi za jednog od najutjecajnijih domaćih repera. Video pogledajte OVDJE.

FOTO Udala se Sara Pukanić, kći pokojnog Ive Pukanića! Sudbonosno 'da' izgovorila glumcu

Podsjetimo, sve je počelo u emisiji RTL Direkt, u kojoj je kod voditeljice Mojmire Pastorčić nakon nakon kraće medijske pauze gostovao Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna. Dvojac je prošao kroz niz aktualnih tema, od glazbe i politike do osobnih stavova koji su dosad bili manje poznati javnosti. Na direktno pitanje voditeljice postoji li netko s kim nikako ne bi snimio duet, Baby Lasagna je nakon kraćeg razmišljanja dao iznenađujući odgovor. - Možda Vojko (V). Nikad nisam previše kužio tu spiku. Ne želim sad biti bezobrazan, ali malo mi je nekad sirov, u trenucima - iskreno je priznao popularni pjevač, a njegova izjava brzo je postala glavna tema na društvenim mrežama.