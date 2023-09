Food blogerica u MasterChef kuhinji napravila kaos: 'Ovo je ultimativna sramota'

Zanimljivi kandidati predstavili su svoja jela i sebe u još jednoj audicijskoj emisiji MasterChefa. Među njima je bila osebujna Dubravka Periček (62) iz Vurota čija se tjestenina s medvjeđim lukom i preljevom od čokolade svidjela žiriju. Iako je u predkuhinji imala nekoliko nezgoda, na kraju je za nju sve završilo dobro. Damiru se jelo svidjelo, pa je uzeo nekoliko zalogaja. „Sviđa mi se jelo kao ideja. Mislim da vas dobro prezentira, drugačije je, zanimljivo, zbrkano. Zato od mene imate 'da'“, rekao joj je Damir. 'Ne' je dobila od Stjepana, ali Melkior joj je također dao 'da' kazavši da su u kuhinji potrebni ljudi poput nje, koji su drugačiji i pomiču granice.

Slavonac kojeg je srce odvelo u Kastav, Marko Brusač (33), pripremio je janjeće jetrice i srce. Marko je život posvetio djeci s poteškoćama u razvoju. Svoju je suprugu upoznao u Centru za autizam, gdje zajedno rade, a upravo ga je ona prijavila u MasterChef. Imaju petogodišnju kćer. Oduvijek ga je zanimalo kuhanje, prema čemu i dalje gaji ljubav i strast, a njegovo mesno jelo zadovoljilo je strogi žiri te je kući pošao s pregačom.

Ana-Maria Cuglin (31) za žiri je pripremila juhu koja se jednom svidjela njezinim prijateljima. „Kad kuham volim biti sama u kuhinji. Ne volim da mi se itko petlja u kuhanje“, poručuje Ana-Maria kojoj su zagorjeli pinjoli dok ih je pekla u pećnici, ali uspjela je izvući nekoliko komada koje je stavila na juhu te dobila prolaz od žirija.

Ekonomisticu Anamariju Hegediš na MasterChef je prijavio suprug koji smatra da je vješta u kuhinji. „Često kažemo da se moramo riješiti jedno drugoga, pa smišljamo razne inovativne ideje“, otkriva Anamarija zašto misli da ju je suprug prijavio. Damiru, Stjepanu i Melkioru skuhala je jedno tradicionalno međimursko jelo jer je htjela predstaviti svoj kraj. „Drago mi je da si kuhala tradicionalnu kuhinju“, rekao joj je Melkior koji joj je dao 'da', ali s dva 'ne', ipak nije prošla dalje od audicije. No, budući da je je otkrila da je trenutno u drugom stanju, Damir joj je poklonio pregaču za bebu.

Food blogerica Maja Medved (42) voli bliskoistočnu hranu, pa je u namjeri da osvoji nepca žirija napravila bliskoistočno jelo. „Za mene je kuhanje vrijeme u kojem izražavam svoju kreativnost“, objašnjava ona. Pred kraj kuhanja u predkuhinji, uhvatila ju je panika i odlučila je improvizirati. Budući da je dosta toga zaboravila donijeti, u svoj zbrci, kad ju je žiri pitao čime se bavi u životu, rekla je: „Ovo je ultimativna sramota – ja sam food blogerica“. Stjepan joj je otvoreno kazao: „Ovo je najveći kaos koji sam vidio u kuhinji.“ Ali, unatoč svemu uspjela je dobiti 'da' od ostala dva člana žirija, pa je s audicije izašla s pregačom.

Fizioterapeut Nino Čulina (39) u MasterChef se planira prijaviti još od prošle godine. Voli slatko i kaže da je to njegov adut u kojem nalazi inspiraciju. Žiri je iznenadio brojem naranči koje je donio na audiciju, no one su mu bile potrebne za slatko jelo koje im je spremio - ravioli s čokoladom i voćem. Jelo mu je potpuno uspjelo, pa je s tri 'da' dobio pregaču. „Pao mi je kamen sa srca. Osjećam se jako sretno i zadovoljno“, kazao je Nino. Kad je napustio kuhinju, Damir je pojeo i ono što je ostalo u loncima, kritizirajući kolege što su mu prilikom kušanja ostavili malo hrane na tanjuru.

Meri Goldašić (30) žiriju MasterChefa predstavila se piletinom. Meri je rođena u Šibeniku, a u životu se često selila, pa je osim u raznim gradovima u Hrvatskoj živjela još u Danskoj i Švedskoj. Po zanimanju je specijalistica marketinga i influencerica koju na društvenim mrežama prate brojni obožavatelji. U braku je dvije godine i ima dvoje djece, a kuhati je naučila od bake koja je radila kao šefica kuhinje. „Znaš pogoditi okuse, ali teksture – na tome moraš poraditi“, rekao joj je Stjepan koji joj nije dao prolaz, ali ostala dva člana žirija pustila su je „na kredit“.

Luana Đurđević (39) ostvarila je svoj san da dođe u MasterCef. Pripremila je šparoge i njoke na njezin način. Šparoge koje je donijela na audiciju, kaže, sama je ubrala. „Toliko volim kuhati da svakome napravim ono što traži“, ispričala je Luana. Velika ljubiteljica ružičaste boje, koja kod kuće ima i roza kuhinju, nažalost nije zadovoljila kriterije svih članova žirija. Njoki su joj bili gnjecavi, pa joj je Melkior dao 'ne', no Damir i Stjepan bili su drugačijeg mišljenja, pa je Luana otišla kući s pregačom.

