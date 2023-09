Farmer Mijo progovorio o mučnoj prošlosti: 'Šest puta sam klinički umro'

Mijo Bošnjak (58) stiže iz mjesta Novi Varoš, trenutno je nezaposlen, a u slobodno vrijeme sadi cvijeće i brine o njemu, a ima i nekoliko voćki, mali vrt i polja. Bajker je i kaže da su mu motori jedna od najvećih strasti i u njima stvarno uživa, a druga velika ljubav mu je cvijeće koju je na njega prenijela njegova pokojna majka. Mijo za sebe kaže da je veseo i iskren te se voli družiti s prijateljima, ali najveći gušt mu je sjesti na motor i istraživati nova mjesta. Dosad nije bio u braku, ali iza sebe, kako kaže, ima dvije velike ljubavi.

A za RTL progovorio je o svojoj mučnoj prošlosti. Naime, Mijo je rano ostao bez oca te je promijenio 3-4 škole. - Rano sam ostao bez oca. Rano sam shvatio da život nije ono što ja želim - rekao je Mijo.

- Puno toga sam prošao. Traume i tako to, ali ne dam se slomiti. Uvijek sam snažan. Ne bojim se. Brat mi je bio podrška. Preminuo je iznenada i to mi je teško palo. Mama mi je isto nekako nesretno završila u bolnici - progovorio je i nastavio: - Nikad nisam bio sam. Sve do jednog perioda. Jednu curu sam izgubio pred zaruke. Prekinuli smo. Tad sam baš potonuo. Pao sam u depresiju - kazao je.

Bog mu se tada obratio tri puta.

- Šest puta sam bio klinički mrtav. Bog mi se obratio i rekao: 'Dijete nije ti još vrijeme, moraš nazad'. Tri puta mi je to ponovio. A ja kažem: 'Pusti me da uđem gore. Na našem jeziku mi je to rekao. Svega se sjećam. Čudo. Ne može čovjek vjerovati, ali sve je moguće - otkriva.

Zbog toga svega jako mu je drago da je ostao u showu jer mu se sviđa ekipa.

Samoća mu teško pada te se nada da će u emisiji pronaći adekvatnu ženu za sebe. Priželjkuje visoku crnokosu djevojku od 35 do 45 godina koja je neiskvarena, prirodna, vrijedna, vesela i iskrena.

