Filip Riđički nakon gafa HRT-a: Ostao sam ukopan. Sobin je pitao "Je li ovo moguće?"

Na programu HRT-a prošli tjedan počela se prikazivati nova sezona omiljene serije “Crno-bijeli svijet”. Kipo Kipčić, jedan od likova koje vjerni gledatelji prate već četiri sezone i kojeg glumi talentirani glumac Filip Riđički, mnogima se uvukao pod kožu. Pomalo buntovan, ali na tragu prave zrelosti, zanimalo nas je kako Filip gleda na svoju ulogu i okolnosti snimanja nove sezone usred pandemije.

Pametni zafrkant

– Kipo raste. Stariji je to neki tip sada, odrasliji, pomireniji sa svojim sazrijevanjem, sa životom koji je ostavio za sobom i s onim koji je prihvatio. Ma kul je on, gušt mi je igrati načitanog, pametnog zafrkanta. Kad igram novinare, uvijek se osjećam kao Robert Redford. Ili si tepam tako. Ili je tamo zato što ga uvijek pamtim po takvim ulogama. Mada pamtim samo jednu – počinje Riđički nasmijano i ističe u šali da će ove sezone gledateljima najzanimljivija biti njegova – perika.

– Generalno mi je uzbudljivo bilo raditi na rastu tog lika pa se nadam da će publici biti zanimljivo svjedočiti to Kipovo pretvaranje iz balavca u čovjeka. Prvi put Kipo dobiva ulogu, recimo, urednika. Okružen onime što on smatra klinčadijom, najednom on postane autoritet, od čega je tijekom cijele karijere hvatao krivine – kaže nam Filip, koji se osvrnuo i na gaf HRT-a kada je 14. prosinca umjesto nove epizode emitirao staru. – Prvo što sam vidio bilo je krivo ime na špici, ali nisam još povezao što se dogodilo. Nakon datuma na uvodnoj sceni i moje sedam godina mlađe face, ostao sam ukopan. Sobin je poslao poruku u CBS grupu na WhatsAppu: „Ljudi, je li ovo moguće?” i onda mi je sjelo. Pogriješili su. Kako sam se snimao, samo sam puknuo reakciju na Instagram i unutar pola minute završio kao meme i na vašem portalu. Ono što je meni najtoplija senzacija u svemu tome jest to da je upravo ta scena, ta uvodna u dvanaestoj epizodi prve sezone, nevjerojatno, ali prva scena koju sam snimao za seriju. Prva! Ikad. I baš tu prikažu umjesto ganc nove, kao neki “full circle”. To je nekako kozmički genijalno – kaže glumac, kojem su te večeri neprestano stizale poruke. – Dobio sam ih negdje petsto odjednom. I onda sam se počeo smijati. Bio sam jako umoran, budim se svako jutro u pet jer od šest sam na Gold FM-u, a otkad sam udomio psa, još i ranije. Epizoda je počela u 21, pa prava u pola 10, kad se cijela galama stišala bilo je oko 23 i jedva sam gledao. Ali zaspao sam sa smiješkom jer sam shvaćao da je sve ovo bio sjajan PR – priznaje glumac, koji je na set prošlo ljeto dolazio prema propisanim mjerama Stožera, a opisao nam je kako je to izgledalo iz dana u dan.

Foto: Privatni album

– Ljetos, kada su svi bili vrlo opušteni, ja sam bio baš u brigama. Zamislite, bilo je svega pedesetak slučajeva dnevno. Pedesetak! Svi su bili vrlo opušteni, živjeli su živote kao da je 2019., a ja, pazeći da ne donesem zarazu na set, nikamo nisam izlazio, ni s kim se družio, baš ništa. Izvan seta živio sam u hermetičnim uvjetima, a na setu bio sam sasvim opušten jer sam napravio sve što sam mogao da ja ne budem taj koji će donijeti virus na set. Ako je već tamo, izvan moje odgovornosti, onda je ionako gotovo, prekida se snimanje! Na setu sam bio kao u staklenom zvonu, ali potpuno opušten. Ako me netko tu zarazi, zarazi me. Ali izvan seta, kada sam pušten doma, paranoja na stotu – kaže nam glumac i pjevač benda Lika Kolorado, kojeg je šira publika upoznala u seriji “Zabranjena ljubav” kao srednjoškolca Matiju, a odlučio nam je otkriti kako se njegov život promijenio od prve televizijske uloge.

Optimizam je važan

– Ništa posebno! Bio sam student ADU i imao neke druge projekte. Glumac sam od sedamnaeste, to mi je posao, a taj cijeli „ja sam javna ličnost” đir nikada nisam razumio, tako da se nije promijenilo puno – objašnjava nam Riđički, koji je svjestan da u “Crno-bijelom svijetu” glumi odraslog čovjeka u Jugoslaviji, u kojoj zapravo nije živio, a zbog toga se naslušao komentara o neispunjenim očekivanjima. – To su priče koje traju još od prve sezone i svi imaju pravo na njih. Ne možeš zadovoljiti sve, ako ti uspije, nešto radiš krivo. Raspitao sam se koliko sam mogao, gledao Mirkovićevo “Sretno dijete”. Napravili smo najbolje što možemo, a hoće li biti grešaka, hoće. Ali ako ideš gledati tražeći greške, ne gledaš seriju, nego greške. No, hej, barem se gleda! – optimistično kaže Filip, kojeg je, kao i mnoge Zagrepčane, 22. ožujka probudio snažan potres. – Bio sam doma, u krevetu, bila je nedjelja, bio mi je neradni tjedan (jer sam u karanteni radio svaki drugi na Goldu). Ovo govorim već neko vrijeme pa ću ponoviti i sada – pandemija me naučila da je život lijep. Potres me naučio da uvijek može biti gore. Svaki dan 2021. ima da se probudim sa zahvalnošću na onome što imam – govori nam i napominje da ga nije strah korone, ali da je uvijek na oprezu.

Foto: Privatni album

– Trudim se ne predati se strahu jer me dosta dugo jeo. Ne mogu tako živjeti. Drži se mjera, stavi masku, peri ruke, drži distancu i sve će biti O. K. – tvrdi on. Za blagdane ne planira posebno slavlje. – Vjerojatno ću biti sam. Ako ne, uz opaku distancu i masku, kod staraca. Pojest ću ručak i popiti pivo iz daljine, ostaviti poklon i zbrisati. Volimo se, treba se čuvati. A doma, pes, boca vina i svi online razgovori koje mogu hendlati – kaže Filip, kojem nedostaju koncerti njegova benda. Zadnji koncert bio je u Vinkovcima u Walkovu i bilo je sjajno. Hrvatska je taman počela opet nizati nove slučajeve, ali u tom trenutku smatralo se prilično sigurnim svirati i družiti se. Bilo je sjajno, ekipa u Vinkovcima savršena je publika. Urbana, mlada i vesela. To mi nedostaje. Vanja i ja i dalje radimo nove stvari, neće to propasti, jedan dan ćemo i to svirati pred ljudima, nadam se. Neki su bendovi bili aktivniji na svoj način u ovo vrijeme i to je divno, hvala im. Mi smo stali na kočnicu, ali friška singlica izlazi u siječnju, nadam se da će vam se svidjeti – zaključio je Riđički.