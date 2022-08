Fanovi su zabrinuti zbog izgleda i izjava bolesne voditeljice koja je izgubila posao: Sada tvrdi da se udala

Voditeljica Wendy Williams (58) stalna je tema šuškanja po kuloarima. Naime, nakon što je oboljela ostala je bez posla, a sada su mnogi fanovi uvjereni da je trenutačno u istoj situaciji sa skrbništvom kao što je bila i Britney Spears. Wendy je teško oboljela, a osim toga je bila i sklona alkoholu što je kumovalo njenom otkazu. Ipak, mnogi su vjerovali da će se voditeljica, koja je mnoge uveseljavala svojim showom vratiti - čini se da za to nema šanse. Nije baš sve tako crno, jer Williams je nedavno najavila da će voditi još uvijek neimenovani podcast. No, njezina glasnogovornica kazala je da se to neće dogoditi tako brzo.

'Svaki dan mi govori da želi raditi podcast. Spremna je to raditi danas, a ja se borim s njom, jer još uvijek nije dobro' izjavila je.

Wendy je nedavno viđena i na ulici, a fotografi su je snimili kako konačno sama hoda, nakon nekoliko dugih mjeseci koje je provela u kolicima. Fanove je zabrinuo izgled njenih nogu koje je pokazala u vrlo kratkim hlačicama, jer voditeljica je vidno smršavjela.

To nije jedina novost u njenom životu. Nedavno je u jednoj emisiji otkrila da se udala za policajca Henryja, a kasnije je to demantirala za jedan drugi medij. Samo nekoliko dana nakon toga ponovno je rekla da se udala.

-Udala sam se, udala sam se, nije me briga tko zna, udala sam se - izjavila je. Njeni fanovi imaju puno empatije za voditeljicu za koju su rekli da jer se ponašala dezorijentirano i da je zvučala čudno. Tom prilikom kazala je i da ima osjećaj u samo pet posto svojih stopala i da još uvijek treba koristiti kolica.



Podsjetimo, nakon nekoliko mjeseci teoretiziranja, strani mediji su potvrdili kako se slavna voditeljica Wendy Williams neće vratiti na posao.

Wendy je izgubila show, a njezin termin preuzela je kolegica Sherri Shepherd. Naime, nakon što se voditeljica razboljela, njen show su vodili brojni poznati, pokušavajući održati na životu emisiju koja je postala popularna upravo zbog Williams koja se nije libila iznijeti svoje mišljenje, ali i rugati se poznatima - zbog čega su je neki obožavali, a drugi doslovce mrzili.

- Wendy je kazala kako se planira vratiti na TV ako i kada joj zdravstveno stanje to dopusti - kazao je glasnogovornik voditeljice. Inače, ove godine je poslala je pismo sudu u kojem je navela da joj njena banka Wells Fargo ne želi omogućiti pristup računima, ni online, a ne može vidjeti ni svoje izvatke dva tjedna. To se navodno dogodilo jer je njezina bivša financijska savjetnica navela kako nije pri zdravom razumu. Dokumenti navode kako Wells Fargo drži nekoliko milijuna dolara voditeljičina novca. Banka je sudu dostavila dokumente u kojima navodi kako imaju razloga vjerovati da je Williams žrtva financijske eksploatacije. Dodali su i da je do toga došlo zbog izjava njene bivše financijske savjetnice, ali i poznanika voditeljice koji su iskazali zabrinutost. Podsjetimo, još uvijek se bori sa zdravstvenim problemima, a čini se da se stanje ne popravlja, sve je lošije. Naime, glazbenik Antoine Edwards u emisiji The Ricky Smiley Morning Show kazao je kako je voditeljica potpuno izgubila cirkulaciju u nogama i stopalima zbog čega je trenutačno u kolicima. Antoine je isto tako kazao kako je Wendy u ranim stadijima demencije te da je čelnici kompanije Lionsgate drže pod ključem kako bi spriječili da uđe u novu depresivnu epizodu i ponovno počne piti alkohol. Inače, njezini zdravstveni problemi sve su kompliciraniji jer se trenutačno bori s posljedicama zaraze koronavirusom, ali i limfedemom i Gravesovom bolesti koju su joj dijagnosticirali ranije.

VIDEO Joli na koncert u Virovitici došao čitav grad