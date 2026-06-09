Naša bivša misica koja se bori s teškom bolesti posvetila emotivnu objavu majci: 'Bila je moja snaga'

Bivša Miss turizma i poduzetnica Ivančica Pahor jučer je obilježila Nacionalni dan preživjelih od raka tako što je na društvenim mrežama podijelila emotivnu objavu posvećenu svojoj majci Mariji. Uz zajedničku fotografiju Ivančica je podsjetila na snagu obiteljske ljubavi u najtežim životnim borbama.

"Majka je bila moja snaga onda kada sam je najmanje imala. Dok su drugi možda samo promatrali moju borbu, ona ju je živjela zajedno sa mnom; u svakom strahu, svakoj suzi i svakom malom koraku prema ozdravljenju. Njezina ljubav bila je lijek koji nije dolazio iz bočice, već iz srca koje nikada nije odustalo od mene", napisala je bivša misica na Instagramu.

Podsjetimo, Pahor od prošle godine vodi bitku s karcinomom limfnih čvorova. Mnogi bi nakon dijagnoze klonuli duhom, ali ne i Ivančica, koja je u međuvremenu pokazala inspirativnu snagu i hrabrost da se protiv bolesti bori s osmijehom. Dosad je prošla četiri kemoterapije i očekuje ju daljnje liječenje, a u predasima se opušta posjećujući javne događaje.

Bivša misica bori se za život, a potez njezine majke sve je raznježio: 'To nikad ne bih mogla tražiti'

Tako je prije dva mjeseca viđena na premijeri dugometražnog dokumentarno-povijesnog filma ''Zrinski'', a dva dana kasnije pojavila se i na koncertu legendarnog talijanskog glazbenika Al Bana u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Ondje joj je društvo pravila njezina majka Marija, a nakon koncerta Ivančica i Marija su pozirale sa slavnim Talijanom i proslavljenom hrvatskom violončelisticom Anom Rucner, koja je također nastupala na koncertu Al Bana u Lisinskom.

Pahor je jednom prilikom na društvenim mrežama podijelila velikodušnu ponudu svoje majke kad je započinjala s liječenjem. "Majčica. Moja vječna Zlatokosa, čak i u 72. godini. Kad sam krenula s terapijama, bez razmišljanja mi je ponudila svoju kosu za periku. To nikada ne bih mogla tražiti, ali ta gesta govori sve o njezinoj ljubavi. A možete li zamisliti da je ova njezina kosa nekad bila dvostruko gušća?" otkrila je Ivančica uz zajedničku fotografiju s Marijom i pritom raznježila domaću javnost.