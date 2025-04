Evo što stvarno čeka influencerice koje prihvate poziv za Dubai! Sustavna seksualna eksploatacija žena

Dubai se svijetu prodaje kao blistavi raj... U priči koja je šokirala cijeli svijet, prošlog je mjeseca u Dubaiju pronađena 20-godišnja ukrajinska manekenka Maria Kovalčuk – pretučena, bez svijesti i s polomljenom kralježnicom. Nestala je nakon što je prihvatila poziv na ekskluzivni događaj. Muškarci koji su je kontaktirali predstavili su se kao agenti iz modnog svijeta. Kada su je pronašli, nije imala mobilni telefon, putovnicu niti osobne dokumente. Nakon četiri hitne operacije, Maria je preživjela, ali jedva. Njezin odvjetnik tvrdi da je bila na zabavi s lokalnim šeicima, dok je policija ozljede opisala kao posljedicu "pada". Na kraju nitko nije optužen.

Ova tragedija bacila je svjetlo na mračnu stranu o kojoj se godinama šuškalo, ali rijetko javno spominjalo – na svijet luksuznih "VIP zabava" u Dubaiju. Žene iz cijelog svijeta, uključujući Australiju, pozivaju se putem društvenih mreža da sudjeluju na luksuznim događanjima. No, čim kroče u raskošne hotele ili jahte, mnoge od njih postaju žrtve najmračnijih poriva superbogatih muškaraca. Degradacija varira, ali u najgorem obliku, ove zabave poznate su pod nadimkom "Porta Potty parties", gdje influenserice dobivaju velike svote novca za sudjelovanje u ponižavajućim seksualnim činovima, uključujući i one povezane s tjelesnim izlučevinama, pišu strani mediji.

Posljedice tih iskustava često su trajne, fizičke i psihičke, a žene se vrlo lako nađu u začaranom krugu iz kojeg nema izlaza. Iako Emirati agresivno promoviraju svoju "modernu" stranu, ispod blještave površine krije se stroga konzervativna muslimanska kultura koja sve više izlazi na površinu, prenosi News.com.au. No, hoće li to zaustaviti val mladih influencerica koje sanjaju o uspjehu u Dubaiju i dalje odlaziti tamo?

Ljudi bliski svijetu VIP zabava upozoravaju da mlade Australke još uvijek naivno nasjedaju na obećanja luksuznog života, samo da bi se na kraju našle zarobljene u začaranom krugu zlostavljanja. Influencerica i kreatorica sadržaja za odrasle, Kay Manuel, koja je nedavno posjetila Dubai, svjedoči o brutalnoj stvarnosti koja je daleko od sna. "Promotori sve prikazuju kao običnu zabavu uz poklone", rekla je za News.com.au. "No, u stvarnosti se od tebe očekuje da pristaneš na nezamislive stvari." Manuel je ispričala kako je njezina poznanica iz Australije završila u bolnici s teškim ozljedama nakon susreta s "draguljarskim magnatima" iz Dubaija. "Morala je proći kroz rekonstruktivne operacije. Vratila se emocionalno uništena", kaže Kay. Ispod blještavih svjetala, Dubai skriva svoju prljavu tajnu – sustavnu seksualnu eksploataciju žena pod krinkom luksuznih VIP poziva. "Muškarci ciljaju na financijsku dominaciju", upozorava Manuel. "Žele te dovesti do financijskog škripca."

Opasnost ne prestaje ni nakon što žene napuste jahte ili hotele. Prostitucija je u Dubaiju strogo zabranjena, a seks izvan braka, prema šerijatskom zakonu, također se kažnjava zatvorom ili deportacijom. VIP dogovori odvijaju se online, u sivoj zoni s minimalnim nadzorom. No rizik je stvaran: sve više seksualnih radnica završava iza rešetaka. I još gore – žene koje zateknu bez važeće radne dozvole suočavaju se s dodatnim novčanim kaznama. "UAE se ne šale", kaže Manuel. Lucy Banks, vlasnica agencije Million Billion Media koja zastupa Manuel, tvrdi da je sigurnost na prvom mjestu, a ne zarada. "Lako je privući mlade cure obećanjima o luksuznim putovanjima i brzoj zaradi. No stvarnost je najčešće eksploatacija", kaže ona. Dodaje kako predatori na društvenim mrežama ciljaju na mlade influencerice koje još nemaju iskustva u industriji. "Posebno love one koje su nove, koje nisu svjesne svih opasnosti", ističe Banks. Njezin savjet mladim ženama je jasan: "Imaš moć reći ne."

Jer, nakon takvog iskustva, upozorava, "nema povratka – to ti se zauvijek ureže u um". Manuel također ističe da sve obično počne naivno, s malim depozitima ili obećanjima o velikim isplatama kasnije. Poruke koje žene dobivaju variraju: od ponuda za "image modelling" (plaćeno partijanje) do FS ponuda ("full service" odnosno seksualne usluge). News.com.au je dobio uvid u poruke koje se šalju australskim ženama, s obećanjima da će raditi za "celebrityje i arapske kraljevske obitelji". "Najradije ciljaju Instagram modele", kaže Manuel. "Manje su iskusne od profesionalnih eskort dama." Posebno su ranjive influencerice s dugovima ili slabim sponzorstvima, one koje još uvijek traže svoje mjesto pod suncem.

Sve to dio je šire, kompleksne slike Dubaija i njegove povezanosti s društvenim mrežama. Vlasti Emirata uložile su goleme resurse kako bi stvorile sliku Dubaija kao globalne prijestolnice influencera, uključujući olakšano dobivanje viza za kreatore sadržaja. No, ispod te slike modernog raja, krije se opasna stvarnost.