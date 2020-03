Evo što kažu na Kedžinu pobjedu finalisti i prošlogodišnji pobjednik Dore

Sinoć je u Opatiji pjevač Damir Kedžo pjesmom „Divlji vjetre“ u tijesnoj završnici Dore 2020 osigurao nastup na Eurosongu u Rotterdamu 12. svibnja ove godine, a iza njega u stopu po rezultatima televotinga bili su visokoplasirana u anketama Mia Negovetić s pjesmom „When it Comes to You“ i Indira Levak s pjesmom „You Will Never Break My Heart“.

Glasovi publike su odlučili između Damira i Mie, a kako na sve to gledaju nakon što su se dojmovi oko pobjednika slegli, otkrili su nam i neki finalisti večeri na koje smo poslije naišli na after partyju u Centru Gervais.

S obzirom na njezinu neočekivanu visoku poziciju prošlogodišnjim nastupom, Elis Lovrić, koja je ove godine nastupila s pjesmom „Jušto“, ima samo riječi hvale za Damira i njegov nastup.

- Danas sam ga već spomenula u jednom radiointervjuu. Zapamtila sam pjesmu jer sam ju više puta čula tijekom probi i jako mi je drago da je on pobijedio. Želim mu svu sreću u Rotterdamu s „Divljim vjetrom“ i neka mu to bude dalje vjetar u leđa. Pjesme su ove godine zaista bile jake i raznolike – pohvalila ga je Lovrić koja već drugu godinu zaredom nastupa na Dori kao izvođačica bez diskografske kuće, vlastitim snagama i, kako kaže s tek nekoliko prijatelja. – Ove godine su mi pjesme upečatljivije i svaki put kad bih čula pjesmu iznova bih imala takav dojam. Za razliku od prošle godine, sada sam smirenija jer sam već drugi put na Dorinoj pozornici – zaključila je Elis.

Ovo je pjesma kojom će nas predstavljati Damir Kedžo na Eurosongu.

Ankete na službenim stranicama Eurosonga predviđale su odlazak na Eurosong zanimljivoj Osječanki Aklei Neon s pjesmom „Zovi ju mama“ koja uopće nije razočarana postignutim, već dapače – apsolutno u nevjerici ostvarenim rezultatom i probojem kojeg je zaradila s deset bodova od publike.

- Meni je nevjerojatno da su ljudi glasali toliko za neko nepoznato ime na ovoj sceni i desetka od gledatelja je nevjerojatno dobar broj. Jako sam sretna što Damir ide dalje jer puno radi na sebi i svojoj glazbi. On me u backstageu prije izlaska na pozornicu smirivao i govorio mi da se ne brinem i ne bojim. Divan lik kojem želim sve najbolje. Prva ću gledati njegov nastup na Eurosongu – rekla nam je Doroteja Zovko koja stoji iza neobičnog imena i još neobičnijeg nastupa na ovogodišnjoj Dori.

Naravno da nas je zanimao i kako na to sve gleda prošlogodišnji pobjednik Dore Roko Blažević, koji se i ove godine okušao na opatijskoj pozornici, ali isključivo kao gost večeri izvedevši pjesmu „Heroj“ i „Krila“.

-Kedžin najveći adut je njegov vokal. Želim mu sve najbolje. Definitivno smatram da je zasluženo. Imao sam još nekoliko favorita koji su dobro konkurirali Kedži, ali smatram da će nas on dobro predstavljati i od srca mu želim svu sreću – bio je kratak prošlogodišnji pobjednik koji se rasplesao kasnije s Lorenom Bućan, mladom pjevačicom koja se i ove godine natjecala na Dori, ali ovoga puta s pjesmom¸autora Ivana Huljića.

Plesalo se do jutra u Gervaisu uz bend koji je svirao najveće hitove hrvatske i svjetske glazbe, a plesni podij pomele s plesačice Aklee Neon kojima se u prvim redovima pridružila i najmlađa izvođačica ove godine Đana Smajo. Pobjednik Kedžo došao je nešto kasnije na zabavu sa svojim back vokalima te rasplesano slavio ostvarenje svog dječačkog sna, a Indira Levak je po ulasku u dvoranu odmah počela plesati i naznačila da će to biti divlji party.