Kedžo otkrio što bi mu moglo pomoći na Eurosongu: 'Siguran sam da ćete biti ponosni'

- Bio bi nezahvalan kada bi tražio išta više od ovoga što mi se događa. Točno sam tu gdje trebam biti i jako sam sretan zbog toga. Ako se dogodi da i publika prepozna pjesmu 'Divlji vjetre' kao najbolju, i pobijedim na Dori, moj najveći glazbeni san iz djetinjstva bit će ostvaren - kazao nam je Damir Kedžo prije nešto manje od tjedan dana u intervjuu za Večernji list ne sluteći tada još da će svoje snove uskoro početi živjeti. U tijesnoj konkurenciji Kedžo je sinoć s pjesmom 'Divlji vjetre' izborio odlazak na Eurosong u nizozemski Rotterdam, a odmah nakon pobjede istaknuo je kako ovaj veliki uspjeh posvećuje svojoj majci kojoj je obećao da će kad-tad pobijediti na Dori. Kedžo je na tron zasjeo zbrojem glasova stručnoga žirija i publike i to s maksimalnih 16 bodova.

U svom prvom obraćanju također je rekao kako se on i njegov tim nisu pripremali za pobjedu u smislu odlaska na Eurosong, već su se prvenstveno željeli posvetiti Dori i napraviti najbolji mogući nastup s kojim mogu biti zadovoljni. - Kada sam sišao sa stagea rekao sam, ovo je stvarno bilo dobro, iza ovog mogu stajati - rekao je pobjednik ovogodišnje Dore.

Najavio je i da s pripremama za nastup na eurovizijskoj pozornici kreće već danas, a on mu ne bi trebao predstavljati problem jer iza sebe Damir već ima nastupe na sličnim glazbenim manifestacijama.

- Iza sebe imam pobjede na dva velika svjetska festivala, koji su jako slični Dori, a to su Slavjanski bazar u Bjelorusiji i New Wave u Rusiji. Gledaju ih milijunski auditori, pozornica i produkcija su ogromni, puna dvorana u kojoj je 8 000 ljudi. I kad si najbolji, pobijediš, i ako si netko za koga nikad nisu čuli i nije bitno otkud dolaziš. Važna je pjesma, emocija i interpretacija. Točno znam kako to izgleda. Kod nastupa na Eurosongu bi odgovornost bila veća, ali time i nastup najbolji mogući. Pjevanjem predstavljati svoju zemlju posebna je čast - rekao nam je Kedžo koji ne krije da mu je iznimna čast predstavljati svoju zemlju na Eurosongu.

- Imam pjesmu pjesmu hrvatskih autora Ante Pecotića, Bojana Šalamona Shalle i Matije Rodića iza koje 100% stojim, tim koji sve temeljno i pažljivo priprema. Siguran sam da ćete biti ponosni na nastup i to kako ćemo se predstaviti u Nizozemskoj - ističe Damir koji se za nastup na Dori pomno pripremao.

- Pripreme za svaki nastup su više od onih samo pjevačkih, ali za Doru su posebne. Imate samo 3 minute, sve ide uživo i vi morate dati sve najbolje od sebe. Svakodnevno sam na nekoliko treninga i vježbi; vokalnih vježbi s Martinom Tomčić i Ivanom Husar, redateljskih vježbi, trenerskih s Andrejem Pintarićem. Pazim jako na prehranu i trčim - otkrio nam je Kedžo uoči odlaska u Opatiju. Mnogi ovog simpatičnog glazbenika pamte i po sudjelovanju u showu 'Story Super Nova' 2003. godine nakon kojeg je postao član prvog hrvatskog boy benda 'Saša, Tin i Kedžo'.

Bend je objavio album 'Instant' koji je prodan u 10 tisuća primjeraka, a hit '365' se čak šest tjedana zadržao na prvom mjestu hrvatskih top ljestvica. Nakon njegova raspada, Kedžo je uzeo potrebnu pauzu za umjetničko sazrijevanje u kojoj se 'resetirao od svega'.

-Sve to što se meni dogodilo sa 16 godina bilo je posebno i životno neprocjenjivo iskustvo. Nama su se stvari dogodile preko noći i nakon što je ta faza u životu završena morao sam napraviti stanku. Resetirati se od svega. Puno sam radio na sebi, pjevanju i svemu što želim biti. Danas sam tamo gdje sam prije 15 godina sanjao da želim biti. Sretan sam, i zahvalan svim prethodnim iskustvima koja su me ovdje dovela i zahvalan timu s kojim radim zadnjih godina, njih ne bi mijenjao ni za što... - govori naš ovogodišnji predstavnik na Eurosongu koji je sa svojim kolegama iz benda i dalje u kontaktu, a ne odbacuje ni mogućnost da se jednog dana ponovno svi zajedno okupe.

- Sa Sašom se često vidim jer se bavimo istim poslom. Kad smo na istom eventu otpjevamo skupa '365' i to je pjesma koju i dan danas izvodim na svim svojim koncertima i koju publika obožava. Tin ne živi u Hrvatskoj i ne bavi se glazbom. Tko zna što budućnost nosi, možda na nekom velikom koncertu u budućnosti zapjevamo svi skupa '365'. Vjerujem, to bi bio nastup za pamćenje - kaže.

Nakon pauze, Kedžo je nastavio osvajati top ljestvice pa je tako i ove godine nominiran za prestižnu glazbenu nagradu Porin u kategoriji Najbolje muške vokalne izvedbe, a kako sam kaže, ta mu je nominacija važna i poslovno i privatno.

- Osjećam se jako sretno. Porin je najveća strukovna nagrada u Hrvatskoj i drago mi je kada nakon potvrda publike koje dobivam na nastupima i kroz brojne nagrade, kada me moje kolege i struka nominiraju za nagradu Porin. Vjerujem da je svakom pjevaču, osobi koja se bavi javnim poslom, važna potvrda javnosti i struke. Meni je ova nominacija za Najbolju mušku vokalnu izvedbu i to za pjesmu “Srce mi umire za njom” iznimna čast. Jako mi je važna profesionalno i privatno. To je pjesma koja je najviše moja, jako je emotivna i drago mi je da je i struka i publika to prepoznala. Počašćen sam već samom nominacijom - ističe riječki glazbenik koji iza sebe ima i tri nominacije za nagradu publike, Cesaricu.

- Ja vam najviše na svijetu uživam pjevati, pjevati s ljudima, na koncertima, eventima, vjenčanjima, rođendanima,..svuda gdje me zovu i gdje imam mogućnost usrećiti ljude i dobro ih zabaviti. Publika je ono za što radim, živim i stvaram glazbu, zato se bavim javnim poslom i stvaram i objavljujem pjesme. Cesarica je nagrada publike i lagao bi kada bi rekao da mi ne znači. Znači mi, dokaz je da “dolazim ” svojom interpretacijom i emocijom do ljudi, a to je smisao mog pjevanja - kaže Kedžo koji je po prirodi jako emotivan. Dokazao je to i sinoć u dvorani Marino Cvetković kada je nakon proglašenja pobjednika pustio čak i suzu.

- Jesam, emotivac sam, jako empatičan.Puno toga me potrese i učini nesretnim. Ne razumijem i ne mogu objasniti nikakvo nasilje prema djeci, ljudima općenito, životinjama , jako me to uzruja i želio bi imati moć spriječiti sve tuge, bolesti i zlostavljanja na svijetu - zaključuje Damir.