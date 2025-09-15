S početkom nove jesenske sheme Hrvatske radiotelevizije 15. rujna (HRT) na male ekrane vraćaju se i popularne i gledane emisije Zabavnog programa. S novom shemom na male ekrane dolazi i jedna nova emisija i to „Priče iz Hrvatske“ koja će se emitirati utorkom na Drugom programu (HTV2) s početkom od utorka 16. rujna 2025. Emisiju će voditi i uređivati Klaudia Kežić Mrkonjić, uz podršku urednika Krešimira Zupčića.

„U „Pričama iz Hrvatske“ govorit će se o našim ljudima, njihovim interesima, velikim i malim podvizima te intimnim i inspirativnim događajima. U kaotičnom svijetu u kojem živimo dobro se sjetiti svih onih dobrih priča i ljudi kojih ima mnogo oko nas, ali se nekada izgube u svakodnevnoj buci. Drago mi ćemo kroz ovu emisiju moći sve nas podsjetiti na to bogatstvo koje nas okružuje.“ - rekla je urednica i voditeljica Klaudia Kežić Mrkonjić a ostatak ekipe čine redateljice emisije Vesna Luković Žarn i Kamelija Čančarević, stilistica Nataša Svekler, fonetičarka Višnja Modrić i scenografkinja Daniela Boban.

Od 15. rujna opet gledati nove epizode popularnog kviza „Potjera“ i to pet puta na tjedan u svom stalnom terminu od 18:10 na Prvom programu HTV-a. Nedjelja je rezervirana za „Superpotjeru“ na HTV1 u 20:15. „Tko želi biti milijunaš?“ – emitira se četvrtkom na HTV 1 od 20.15 – s početkom od četvrtka 2.10. Urednica triju kvizova je Andrea Jukić Grković.

Evo što ćemo gledati ove jeseni, vraćaju se i omiljeni kvizovi

Vraća se i „Volim Hrvatsku“, nedjeljom na HTV1 u 17:40 h – s početkom od nedjelje 21. rujna 2025. Nakon godine dana stanke na male se ekrane vraćaju prokušani kapetani Dušan Bućan i Goran Navojec, njihovi gosti - suigrači te prekaljeni kormilar Mirko Fodor. Šou se vraća u svoj standardni termin, nedjelja na Prvom u 17.40. U sezoni je 15 emisija u kojima će se pojaviti 90 poznatih osoba iz svijeta filma, kazališta, glazbe, televizije i sporta i okušati u već poznatim igrama - pogodi pjesmu, sretan rođendan, tv i film, sport, poznati sunarodnjaci, premetaljke, prosječni građanin, riječ hrvatska. Emisiju uređuje Andrijana Škorput.

„Kod nas doma“ vraća se 15. rujna u svojoj devetoj sezoni na HTV1 od 17:20. Emisija ulazi u novu programsku godinu s istim timom i provjerenim konceptom koji je emisiji donio prepoznatljivost i naklonost publike. Urednica Elizabeta Biočina rekla je kako cilj ostaje isti: svakog popodneva donesemo sadržaj koji je aktualan, iskren i blizak gledateljima te da i dalje budemo emisija koja povezuje generacije i otvara važne razgovore.

Morana Kasapović vraća se u novoj. četvrtoj sezoni emisije „Razgovor s razlogom“. Četvrtu sezonu Razgovora s razlogom otvaramo pitanjem za koje nam svako ljeto daje razloge – kakve je posljedice turizam ostavio u našim gradovima i u našem prostoru? Odgovore će nam ponuditi bivši rektor splitskog sveučilišta, povjesničar umjetnosti, arheolog, prof. dr. sc. Ivo Babić. Kako se živi u povijesnim jezgrama dalmatinskih gradova? Kako je njemu živjeti u Trogiru? Zašto misli da smo prostor potrošili i da ne volimo naše gradove? Jesmo li još u fazi seobe na more? U novoj sezoni Razgovor s razlogom i dalje je na programu utorkom, ali u ranijem terminu od 22:45.

Popularnog „Dr. Becka“ ponovno ćemo gledati s početkom od ponedjeljka 15. rujna 2025. na HTV1 ponedjeljkom, utorkom i srijedom te četvrtkom repriza na HTV1 od 11 sati. Dr. Natko Beck, sa svojim gostima razgovara o aktualnim zdravstvenim temama povezujući znanost, iskustvo i praktične savjete kako bismo svi živjeli zdravije. Jer zdravlje nema alternativu. Emisiju uređuje Gordana Škaljac Narančić.

„Zlatna liga“ također se vraća od jeseni utorkom, srijedom i četvrtkom (R), na HTV1 u 10:00 h - s početkom od utorka 16. rujna 2025. I u novoj sezoni emisija okuplja svoju dobro uhodanu zlatnu – 65+ ekipu, koja će stvarati sadržaj za gledatelje u „zlatnim godinama“. Četvero vrsnih scenarista i 5 voditeljskih parova, redom prekaljenih televizijskih legendi i ovaj će put na ekrane donijeti 30 minuta zanimljivih, zabavnih, inspirativnih razgovora s jednako zanimljivim, osebujnim i posebnim 65+ gostima. Emisiju uređuje Silva Skender.

Emisiju „Samo lagano“ nakon nakon 160 emisija s Mirnom Dvoršćak od ove jeseni vodi novo lice – Ivan Dorian Molnar! U 25 SAMO LAGANIH minuta i dalje emisija će i dalje nastojati podsjetiti gledatelje da u životu (ponekad) treba usporiti, udahnuti i uživati u trenutku. Emisiju uređuje Silva Skender.

„Svijet zabave“ emitira se petkom na HTV2 u 16:20 – s početkom od petka 19. rujna 2025. Voditelj je i dalje Dorijan Klarić i emisija donosi svaki tjedan dašak glamoura svjetskih pozornica, crvenih tepiha, ali i prati sva velika događanja u Hrvatskoj, koncerte, premijere i modne revije i slično. Od studenog opet se vraća i The Voice Kids u subotnjem terminu poslije Dnevnika.