Po čemu će Beograđani pamtiti Olivera? 'On mi je bio omiljeni pevač'

Oliver Dragojević preminuo je u nedjelju, 30. srpnja, a vijest je rastužila i potresla cijelu Hrvatsku. Njegov rad pamtit će svi i ostat će zauvijek u sjećanju, no što je s ostalima izvan Lijepe naše?

Srpski portal Blic pitao je stanovnike Beograda, u svojoj anketi, po čemu će pamtiti Olivera.

"Najviše ću ga pamtiti po emocijama koje je unosio u svoje pjesme", kazala je jedna od sugovornica.

Pogledajte video - Dugi posljednji pljesak za Olivera

[video: 26133 / Dugi posljednji pljesak za Olivera]

I njih je vijest o smrti pogodila i kako kažu, svi su ga slušali i voljeli njegove pjesme, pogotovo one s početka njegove karijere.

"On mi je bio omiljeni pevač", kazala je druga.

Na pitanje novinarke je li im žao što Oliver nikada nije nastupao u Srbiji, odgovorili su: "To mi je toliko žao, ali čovjek je ostao dosljedan, što ćemo, divan je čovjek i divan pjevač".

"To što je rekao da neće doći, nije do nas, to je njegova odluka, ali on je obilježio cijelu generaciju, bivšu Jugoslaviju", kaže drugi.

"U nekim trenucima određene pjesme su mi davale energiju", "Kad god mi je bilo teško, slušala sam njegove pjesme i jako mi je pomogao", prepričali su koje im je životne trenutke obilježio Oliver Dragojević.

Iz ovih odgovora može se zaključiti da je Oliver zaista bio poseban pjevač koji će svima ostati u najboljem sjećanju, a njegove pjesme pamtit će se zauvijek.

