Olivera su svi voljeli zbog vjerodostojnosti i iskrenosti

O značaju Olivera Dragojevića za hrvatsku glazbenu scenu danas je za Vecernji.tv govorio i Večernjakov glazbeni kritičar Hrvoje Horvat, koji je imao čast više puta intervjuirati pokojnog Olivera, i recenzirati njegove albume.

- Za Olivera se znalo koliko je dobar bio i prije nego se ovo dogodilo. Radi se vjerojatno o najvećem domaćem interpretatoru koji je ostavio toliki trag u beskraju da ne znamo što reći. Premda nije pisao pjesme koje je pjevao svi o tim pjesmama govore - to su Oliverove pjesme. Onda je jasno kakav je on bio - kazao je Horvat.

Horvat je dodao kako je i sam Jakša Fiamengo, koji je napisao tekstove neke od najljepših Oliverovih pjesama, kazao kako je on samo počinjao pjesme, a Oliver i publika su ih završavali. Zato te pjesme i jesu ostale u emocionalnoj prtljagi publikena ovim prostorima.

- To su bile pjesme koje su imale emocionalnu vjerodostojnost i iskrenost i zbog toga su Olivera voljeli svi, bez obzira koju glazbu slušali. Već je toliko puta spomenuto koliko je Oliver bio skroman, no on je zaista bio takav. Volio je glazbenike i uvijek ga je zanimalo kako tko svira - kazao je Horvat i dodao da je Oliver pametno mijenjao stilove kroz karijeru i prilagođavao se novim vremenima.

- Teže je ostati na vrhu nego doći do vrha - a njemu je to itekako uspjelo - kazao je Horvat.