Emotivan Gibonnijev govor na oproštaju od Olivera

Zlatan Stipišić Gibonni jedva je susprezao suze govoreći na današnjoj komemoraciji u splitskom HNK, posvećenoj njegovom velikom prijatelju Oliveru Dragojeviću. Iza Gibonnija i Olivera puno je anegdota, a Gibonni se prisjetio nekih od njih.

- Dragi prijatelji, ima jedna slika od prije dvije godine.. Zima, Oliverova kuća. Prva vrata, prvi susjed je ribarnica. S druge strane jedna konoba, zove se Ribar. I ništa prirodnije nego tu gdje mu je mjesto. I gledam ga kako se veže, zima strašna, škura bura. Veže se i on i sinovi. Ukočeni, smrznuti, on s onom kapom ide i nosi kesu s ribom što su uhvatili i to je ta slika koju sam želio podijeli s vama. Na toj slici je sve. Njegovo rodno mjesto, njegova kuća, njegova familija, njegovo more.Gdje je tu muzika? Slika je puna muzike. I tu su i galeb i ja i Stine i Nocturno i Iza škura i Cesarica i Moj lipi anđele. To je Oliver. Najslavniji, najveći, preko mola ide smrznut - kazao je Gibonni i ispričao anegdotu kojoj nije nazočio, no čuo je od ljudi koji su tada bili u Oliverovom društvu.

- Kad je Oliveru pozlilo prije deset godina, kad je upao u more pa je uspjelo to završiti na najbolji mogući način. Vidjeli su ga negdje u avionu iz Splita za Zagreb i onda ga je on napao "Olivere što nam radiš, čuvaj se, što ćemo bez tebe". I cijeli se onda avion digao i napali su ga "čuvaj se, pazi što nam radiš". I onda je jedan čovjek rekao "Olivere čuvaj se, jer ako nam odeš ti i užga nam se Marjan onda smo propali". Meni je ova vijest bila kao da se užga Marjan - rekao je Gibonni i nastavio kako je Oliver rekao da je on na svom brodu i kapetan i sluga.

- Mislio je na svoj brod Marko. Ali svi koji smo mu prijatelji znamo da je to istina u svim drugim segmentima života. I u njegovoj muzici i kakav je bio u društvu. Prvi, a za sebe uvijek zadnji. Želija bi reći svome kapetanu da je sve kako triba i da je sve ovo more samo za te - kroz suze je rekao Gibonni.

