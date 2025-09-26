Naši Portali
TRENUTAK INSPIRACIJE

Evo kako je nastao hit Halida Bešlića koji mu je obilježio karijeru, sve se dogodilo jedne noći

Vecernji.hr
26.09.2025.
u 07:00

Jedna od najpoznatijih pjesama Halida Bešlića, bezvremenski hit "Prvi poljubac", nastala je sasvim slučajno, a njezina priča počinje u jednoj veseloj novogodišnjoj noći.

Pjesma "Prvi poljubac", koja je 2003. godine postala naslovna numera istoimenog albuma Halida Bešlića, zapravo je napisana dvije godine ranije i od tada je postala nezaobilazan dio svakog slavlja i jedna od najprepoznatljivijih balada u regiji. Iako je Halid svojim glasom udahnuo život ovim stihovima, malo tko zna da je za njihovu čaroliju zaslužan autor Dino Muharemović, koji je inspiraciju pronašao u jednom trenutku, promatrajući ljude oko sebe. 

Sve je počelo tijekom dočeka Nove 2001. godine. Kako je Muharemović kasnije ispričao, našao se usred slavljeničke atmosfere: - Dernek, atmosfera, svi se ljube i čestitaju... Neki su se i prvi put poljubili - prepričao je za Klix.ba prizor ispunjen emocijama, srećom i zajedništvom, u kojem su neki možda doživjeli i svoj prvi poljubac i koji ga je duboko dirnuo. Muharemović nije razmišljao o pisanju pjesme, već je jednostavno upijao trenutak koji će se, kako se ispostavilo, pretvoriti u jedan od najvećih hitova narodne glazbe.

FOTO Evo gdje je Halid Bešlić izgradio vilu u Hrvatskoj! Ovdje inače odmara sa suprugom i obitelji
Već sljedećeg dana, dok su se dojmovi još slijegali, Muharemović je sjeo, uzeo papir i olovku te počeo zapisivati misli i osjećaje potaknute novogodišnjom noći. Iz tog sjećanja na slavlje proizašli su legendarni stihovi: "Prvi poljubac davno zaboravljen, prvi dernek tko zna gdje je, zagrli me i tiho se privuci, da mi suzu ne vide". Pjesma je tako postala emotivni zapis jedne noći koja se autoru urezala u pamćenje, a kasnije i publici diljem regije.

Inače, iako je "Prvi poljubac" postao njegov zaštitni znak, Dino Muharemović autor je čitavog niza hitova koji su obilježili regionalnu glazbenu scenu. Njegovo pero stoji iza pjesama kao što su "Kad varaš ti" koju je izvodio Toše Proeski, "Duše su se srele" u izvedbi Nine Badrić i Mirze Šoljanina, te "Dodirni me slučajno" koju je pjevao neprežaljeni Massimo Savić. Za samog Halida napisao je i hitove "Požuri" i "Stara kuća", čime je potvrdio svoj status jednog od najuspješnijih tekstopisaca na ovim prostorima, čije pjesme diraju srca generacija.

Iako pjesma govori o davno zaboravljenom prvom poljupcu, sam Halid Bešlić se svog prvog poljupca jako dobro sjeća. Kako je jednom prilikom ispričao za bosanskohercegovački magazin Gracija, taj se trenutak dogodio davne 1969. godine u Banjoj Luci. - Bila je neka cura iz Banje Luke, bili smo u đačkom domu zajedno, kao djeca. Došle djevojčice u đački dom i zauzele cijeli kat. Onda smo imali neke igranke, a iza doma je bila neka baraka. E, tamo se išlo kad plešeš, pa izvedeš curu da je poljubiš. Tu sam i ja nju poljubio - prisjetio se legendarni pjevač, dodajući osobnu notu pjesmi koja je, igrom sudbine, obilježila njegovu veliku karijeru.

Podsjetimo, glazbenik Halid Bešlić krajem kolovoza završio je na hitnoj nakon koncerta u Banja Luci, a potom je ostao na liječenju dok su koncerti su otkazani. Naime, kako mediji pišu, Bešlić je hitno primljen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje se nalazio na Odjelu nefrologije i zato je otkazao svoje nastupe predviđene za kraj kolovoza i prvu polovicu rujna. Već je na zadnjem koncertu koji je održao u Banjoj Luci pjevač rekao kako je imao zdravstvenih tegoba te je jedva došao na koncert.  - Jedva sam došao. Loše mi je, boli ovdje, boli ondje, ali posao se mora odraditi - rekao je tada. Publika mu je dala podršku, a Halid je većinu koncerta odradio sjedeći. Pjevač se trenutačno liječi na onkologiji, a ovaj razvoj događaja zabrinuo je njegove obožavatelje.

Prijatelj Halida Bešlića o njegovom zdravlju, otkrio i da mu supruga nije dobro: 'Nek im Bog pomogne'

