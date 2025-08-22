Halid Bešlić morao otkazati koncert zbog zdravstvenih problema

Pjevač Halid Bešlić morao je otkazati planirani nastup u Gradačcu zbog zdravstvenih tegoba. ''Nažalost, planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za srijedu, 27.8.2025., otkazan je iz zdravstvenih razloga. Halid je primoran trenutno se posvetiti svom zdravlju i započeti proces rehabilitacije'', priopćila je Turistička zajednica Gradačca.

''Menadžment popularnog pjevača razumije razočaranje njegove vjerne publike te obećava novo druženje u bliskoj budućnosti.U ovim trenucima svi zajedno želimo Halidu što brži i uspješniji oporavak te povratak na scenu i među publiku koju iskreno cijeni i voli'', stoji u objavi na Facebook stranici Visit Gradačac, što je uznemirilo njegove poklonike, budući da priroda zdravstvenih poteškoća nije otkrivena.

Valja se prisjetiti da je u lipnju 2022. godine danas 71-godišnjem Bešliću postavljen stent nakon što je hospitaliziran u sarajevskoj bolnici zbog srčanih problema. Stent mu je ugrađivan i nekoliko godina prije toga u Ljubljani, kada je ultrazvučnim pregledom otkriveno ozbiljno sužavanje krvnih žila na vratu. Bešlić je 2009. godine pretrpio i tešku prometnu nesreću u kojoj je ostao bez vida na jednom oku.