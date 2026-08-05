Evo kako je Meghan Markle proslavila svoj rođendan: Veliki i važan dan obilježila je na jedinstven način

Meghan Markle ovih je dana imala poseban razlog za slavlje. Bivša glumica i supruga britanskog princa Harryja 4. kolovoza proslavila je 45. rođendan, a dio slavljeničke atmosfere podijelila je i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Na Instagramu je objavila dvije razigrane crno-bijele fotografije na kojima u jednodijelnom kupaćem kostimu, sa sunčanim naočalama i kosom svezanom u rep, skače u bazen držeći velik snop balona. Uz fotografije je kratko zahvalila pratiteljima na brojnim rođendanskim čestitkama. Snimke su, prema dostupnim informacijama, nastale tijekom ranijeg slavlja u Kaliforniji. Njezin brend As Ever također je obilježio rođendan svoje osnivačice. Uz novije fotografije Meghan, objavljena je i rijetka snimka iz njezina djetinjstva, na kojoj s pletenicama pozira u svojoj dječjoj sobi. "Sretan rođendan našoj osnivačici Meghan", poručili su iz brenda, a u rođendansku objavu uklopili su i nekoliko proizvoda iz ponude. Među njima se našla i mirisna svijeća Signature Candle No. 084, čiji broj simbolizira datum Meghanina rođenja – 4. kolovoza.

Nekoliko dana prije rođendana Meghan je objavila i novi promotivni video za As Ever. U njemu je pokazala kako priprema jedan od svojih omiljenih ljetnih deserata, sladoled poslužen s namazom od malina, komadićima prhkih keksa i jestivim cvjetnim ukrasima. Ipak, dio javnosti više je od samog recepta zainteresirala njezina kolekcija nakita. Na desnoj ruci posebno se isticao velik dijamantni prsten kruškolikog oblika, koji je Meghan već nosila u nekoliko ranijih prilika. Na zapešću je imala Cartierovu narukvicu Love i sat Tank Française, za koji se navodi da je nekoć pripadao princezi Diani.

VIDEO Thompson usred koncerta iznenada prekinuo pjesmu: 'Zovite hitnu!'

Pozornost kraljevskih obožavatelja privukla je činjenica da Meghan ni u tom videu nije nosila poznati zaručnički prsten koji joj je princ Harry darovao 2017. godine. Riječ je o prstenu s velikim središnjim dijamantom iz Bocvane i dvama manjim dijamantima iz osobne kolekcije njegove pokojne majke, princeze Diane. Prsten je tijekom godina nekoliko puta dorađivan. Izvorni zlatni obruč 2019. zamijenjen je tanjim obručem ukrašenim sitnim dijamantima, dok je nekoliko godina poslije dodan i skriveni niz dijamanata oko glavnih dragulja. Meghan ga je nakratko prestala nositi i 2023. godine, kada je prsten bio na popravku zbog olabavljenog ležišta jednog od kamenja. Njegov novi izostanak ponovno je potaknuo nagađanja na društvenim mrežama, no vojvotkinja od Sussexa nije se osvrtala na komentare ni ponudila objašnjenje. Umjesto toga, posljednjih se dana posvetila promociji brenda As Ever i njegova namaza od malina, koji je upotrijebila i u rođendanskom desertu. Rođendan je, barem prema fotografijama koje je odlučila podijeliti, proslavila upravo onako kako je željela – opušteno, razigrano i daleko od nekadašnjih kraljevskih protokola.