VIDEO Ono što je slavni glazbenik napravio pokraj sina zgrozilo je javnost: 'Nulta tolerancija za to'

Snimka svjetski poznatog kanadskog pjevača Justina Biebera kako navodno puši cigaru u neposrednoj blizini svog maloljetnog sina Jacka Bluesa izazvala je žestoku raspravu na društvenim mrežama. Viralni video, iako traje svega nekoliko sekundi, prikazuje Biebera na palubi jahte sa suprugom Hailey i sinom dok u ruci drži zapaljenu cigaru.

Ovaj je prizor bio dovoljan da pokrene lavinu kritika na račun njegovog roditeljstva, pri čemu su mnogi istaknuli opasnosti pasivnog pušenja za djecu, čak i na otvorenom prostoru. Komentari poput: - "Nulta tolerancija za one koji puše u blizini svoje djece", "Kako možeš pušiti ispred svog dvogodišnjeg sina?" - preplavili su internet, a neki su prozvali i suprugu Hailey jer nije reagirala na suprugov postupak.

Justin Bieber was seen smoking a joint in the presence of his son, Jack Blues, on Thursday aboard a yacht at Marina di Villa Igiea in Palermo, Sicily. 🇮🇹 pic.twitter.com/eGw5hMEPrM — 21  (@21thegala) August 1, 2026

the poor baby is literally playing with the joints on the table and justin bieber is just sitting there like it’s none of his business??!! pic.twitter.com/f7QfRSiXfZ — grace (@raresblvd) August 2, 2026

Ipak, dio obožavatelja stao je u pjevačevu obranu, tvrdeći da je bio na otvorenom i da se javnost ne bi trebala miješati u njegov privatni život. Čini se da ni samog Biebera kritike nisu previše uzdrmale. Umjesto isprike ili objašnjenja, 32-godišnji pjevač je na svom Instagram profilu objavio niz novih fotografija i videa na kojima demonstrativno puši cigare.

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Ovo nije prvi put da se pop zvijezda suočava s kritikama vezanim za roditeljstvo i stil života. Pjevač, koji je i ranije otvoreno govorio o svojoj konzumaciji marihuane, i njegova supruga dobili su sina Jacka u kolovozu 2024. godine. Zasad se ni Bieber ni njegovi predstavnici nisu službeno oglasili povodom ovog incidenta koji je podijelio javnost.

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*dijelom uz pomoć AI