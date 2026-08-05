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Asia Express: Zmajeva ruta

Bivši predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo zajedno s nećakom ulazi u novi show RTL-a

Zagreb: Jazz orkestar Hrvatske vojske uz mnoge goste održao je humanitarni koncert za Zakladu vojne solidarnosti
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
05.08.2026.
u 19:00
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Niko je uspješan poduzetnik koji danas vodi tri tvrtke i bavi se poljoprivredom, a njegovo putovanje obilježeno je odlučnošću i ustrajnošću

Politika, biznis, izdržljivost i neraskidiva obiteljska privrženost spajaju se u jednom ambicioznom timu! U RTL-ovu pustolovnu utrku 'Asia Express: Zmajeva ruta' stiže poduzetnik i bivši hrvatski predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo (60), koji u ovaj izazov kreće s nećakom Ivanom Tokićem (36), ocem dviju kćeri. Njihova povezanost nadilazi obične obiteljske okvire. Ivan s ponosom opisuje svog strica kao mentora i uzora dok Niko često ponavlja: „Ivan je sin kojeg nikada nisam imao.“

Niko je uspješan poduzetnik koji danas vodi tri tvrtke i bavi se poljoprivredom, a njegovo putovanje obilježeno je odlučnošću i ustrajnošću. Odrastajući u skromnim uvjetima, sve je izgradio teškim radom. „Od djeteta koje nije imalo što jesti i obući do kandidature za predsjednika. Ništa nisam imao i sve sam stvorio sam“, ističe ponosni otac dviju kćeri i djed četvero unučadi te ujedno i dragovoljac Domovinskog rata. Sada se okreće novom izazovu s jednim ciljem na umu - pobjedom. „Ako preživim 6000 kilometara na Zmajevoj ruti, to je valjda dobar znak da sam spreman i za novu predsjedničku utrku“, u šali govori Niko.

Stric i nećak već imaju razrađenu strategiju. „Ja ću rješavati prijevoz, hranu i smještaj, a Ivan zagonetke i igre“, samouvjereno ističe. Ivan, međutim, ima svoju misiju. Želi dokazati da se može nositi sa svime što im 'Asia Express' donese. „Želim dokazati Niki da mogu biti snažan i pronaći rješenja iako me već pitao je li ovo naša nova kampanja za promociju tradicionalnih vrijednosti u Aziji“, kroz smijeh poručuje Ivan. Hoće li ih Nikino iskustvo, odlučnost i vodstvo nositi do pobjede ili će Zmajeva ruta gurnuti ovaj bliski dvojac  daleko izvan njihove zone komfora? Avantura počinje ovog rujna na RTL-u u emisiji 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

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Zagreb: Jazz orkestar Hrvatske vojske uz mnoge goste održao je humanitarni koncert za Zakladu vojne solidarnosti
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Ključne riječi
showbiz RTL Asia Express: Zmajeva ruta Niko Tokić Kartelo

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