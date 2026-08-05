FOTO Maja Šuput odjenula outfit od nekoliko tisuća eura, a sinčić Bloom nosi tenisice za kojima svi luduju
Maja Šuput i njezin omiljeni suputnik, sin Bloom, ovih dana nastavljaju svoju ljetnu pustolovinu po hrvatskoj obali. Nakon posjeta Brijunima, odakle je pjevačica podijelila niz vedrih obiteljskih fotografija, majka i sin otputovali su na Korčulu.
Maja se svojim pratiteljima javila upravo s tog dalmatinskog otoka, gdje je pozirala u društvu svog mezimca. Sudeći prema objavljenim prizorima, oboje uživaju u odmoru, toplom vremenu i zajedničkim trenucima, a ni ovoga puta nisu zanemarili modne detalje.
Pjevačica i Bloom poznati su po pomno osmišljenim i često usklađenim odjevnim kombinacijama. Posebnu pozornost ovoga je puta privukao Majin luksuzni stajling, čija ukupna vrijednost doseže nekoliko tisuća eura.
Nosila je hlače GG Supreme Print Silk Trouser, čija je službena cijena oko 1300 eura, te odgovarajuću košulju Gucci GG Supreme Print Silk. Za košulju je na službenoj stranici brenda navedena cijena od 2200 dolara, odnosno približno 1900 eura.
Luksuznu kombinaciju upotpunila je Hermèsovim natikačama Oran, jednim od najpoznatijih i najtraženijih modela ljetne obuće. Njihova se cijena, ovisno o izvedbi i materijalu, kreće između 700 i 800 eura.
Na jednoj od fotografija mogu se vidjeti i njegove tenisice talijanskog brenda Golden Goose, posebno popularnog među ljubiteljima luksuzne ležerne mode. Riječ je o modelu Super-Star Young sa srebrnim šljokicama, čija cijena iznosi oko 250 eura.
Maja i Bloom još su jednom pokazali da i tijekom opuštenog obiteljskog odmora veliku pozornost posvećuju modi. Njihove zajedničke fotografije redovito oduševljavaju pratitelje, a pjevačica je i ovom objavom spojila ljetnu atmosferu, obiteljske trenutke i raskošan modni izričaj.