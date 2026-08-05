FOTO Maja Šuput odjenula outfit od nekoliko tisuća eura, a sinčić Bloom nosi tenisice za kojima svi luduju

Maja Šuput i njezin omiljeni suputnik, sin Bloom, ovih dana nastavljaju svoju ljetnu pustolovinu po hrvatskoj obali. Nakon posjeta Brijunima, odakle je pjevačica podijelila niz vedrih obiteljskih fotografija, majka i sin otputovali su na Korčulu.
Maja Šuput i njezin omiljeni suputnik, sin Bloom, ovih dana nastavljaju svoju ljetnu pustolovinu po hrvatskoj obali. Nakon posjeta Brijunima, odakle je pjevačica podijelila niz vedrih obiteljskih fotografija, majka i sin otputovali su na Korčulu.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Maja se svojim pratiteljima javila upravo s tog dalmatinskog otoka, gdje je pozirala u društvu svog mezimca. Sudeći prema objavljenim prizorima, oboje uživaju u odmoru, toplom vremenu i zajedničkim trenucima, a ni ovoga puta nisu zanemarili modne detalje.
Maja se svojim pratiteljima javila upravo s tog dalmatinskog otoka, gdje je pozirala u društvu svog mezimca. Sudeći prema objavljenim prizorima, oboje uživaju u odmoru, toplom vremenu i zajedničkim trenucima, a ni ovoga puta nisu zanemarili modne detalje.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Pjevačica i Bloom poznati su po pomno osmišljenim i često usklađenim odjevnim kombinacijama. Posebnu pozornost ovoga je puta privukao Majin luksuzni stajling, čija ukupna vrijednost doseže nekoliko tisuća eura.
Pjevačica i Bloom poznati su po pomno osmišljenim i često usklađenim odjevnim kombinacijama. Posebnu pozornost ovoga je puta privukao Majin luksuzni stajling, čija ukupna vrijednost doseže nekoliko tisuća eura.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Za šetnju Korčulom odabrala je Guccijev svileni komplet u pidžama-stilu, prepoznatljiv po uzorku s logotipom modne kuće.
Za šetnju Korčulom odabrala je Guccijev svileni komplet u pidžama-stilu, prepoznatljiv po uzorku s logotipom modne kuće.
Foto: Gucci
Share
Podijeli
OGLAS
Nosila je hlače GG Supreme Print Silk Trouser, čija je službena cijena oko 1300 eura, te odgovarajuću košulju Gucci GG Supreme Print Silk. Za košulju je na službenoj stranici brenda navedena cijena od 2200 dolara, odnosno približno 1900 eura.
Nosila je hlače GG Supreme Print Silk Trouser, čija je službena cijena oko 1300 eura, te odgovarajuću košulju Gucci GG Supreme Print Silk. Za košulju je na službenoj stranici brenda navedena cijena od 2200 dolara, odnosno približno 1900 eura.
Foto: Gucci
Share
Podijeli
Luksuznu kombinaciju upotpunila je Hermèsovim natikačama Oran, jednim od najpoznatijih i najtraženijih modela ljetne obuće. Njihova se cijena, ovisno o izvedbi i materijalu, kreće između 700 i 800 eura.
Luksuznu kombinaciju upotpunila je Hermèsovim natikačama Oran, jednim od najpoznatijih i najtraženijih modela ljetne obuće. Njihova se cijena, ovisno o izvedbi i materijalu, kreće između 700 i 800 eura.
Foto: Hermes webshop
Share
Podijeli
Ni Bloomov stajling nije prošao nezapaženo. Dječak je nosio laganu bijelu košulju i prugaste hlače, čime se njegova odjevna kombinacija savršeno uklopila u mediteranski ambijent.
Ni Bloomov stajling nije prošao nezapaženo. Dječak je nosio laganu bijelu košulju i prugaste hlače, čime se njegova odjevna kombinacija savršeno uklopila u mediteranski ambijent.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Na jednoj od fotografija mogu se vidjeti i njegove tenisice talijanskog brenda Golden Goose, posebno popularnog među ljubiteljima luksuzne ležerne mode. Riječ je o modelu Super-Star Young sa srebrnim šljokicama, čija cijena iznosi oko 250 eura.
Na jednoj od fotografija mogu se vidjeti i njegove tenisice talijanskog brenda Golden Goose, posebno popularnog među ljubiteljima luksuzne ležerne mode. Riječ je o modelu Super-Star Young sa srebrnim šljokicama, čija cijena iznosi oko 250 eura.
Foto: Golden Goose
Share
Podijeli
OGLAS
Maja i Bloom još su jednom pokazali da i tijekom opuštenog obiteljskog odmora veliku pozornost posvećuju modi. Njihove zajedničke fotografije redovito oduševljavaju pratitelje, a pjevačica je i ovom objavom spojila ljetnu atmosferu, obiteljske trenutke i raskošan modni izričaj.
Maja i Bloom još su jednom pokazali da i tijekom opuštenog obiteljskog odmora veliku pozornost posvećuju modi. Njihove zajedničke fotografije redovito oduševljavaju pratitelje, a pjevačica je i ovom objavom spojila ljetnu atmosferu, obiteljske trenutke i raskošan modni izričaj.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Luka Čop
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Dario Topić
Share
Podijeli
Foto: Dario Topić
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli

Ne propustite

1/