Emotivni status hrvatske glazbenice: 'Moj otac Palestinac nikad nije mrzio Izraelce, samo želi mir'

Hrvatska reperica i vizažistica Diyala na Facebooku je objavila status koji je posvetila svom ocu Palestincu. Rođena Varaždinka kazala je kako joj je jako teško i pozvala na mir u pojasu Gaze. Status uz Diyalinu dozvolu donosimo u cijelosti:

- Molim drage ljude za razumijevanje... Morat ću na jedno vrijeme malo se maknuti od svega na Faceu, općenito medija. Moj otac je Palestinac i ja jednostavno ne mogu objasniti koliko je ovo teško mom srcu i duši. Cijeli svoj mladi život proveo je u okupiranoj Palestini, "izvukao" se zbog vjere u bolji život, školujući se na fakultetu geotehnike u Hrvatskoj.

Baš je cool faca..načitan lik. Kao klinci živjeli smo u Iraku, bio je The Boss na hidroelektrani za Mosul Dam. Rasturao je tu Geo spiku. U mojim očima je uvijek The Boss.

Ne pamtim ikakve riječi mržnje prema Izraelcima, nikad me tome nije učio niti dan danas mu to nije spika. Sve što je ikad želio je mir za svoju zemlju. On je sad u 73. godini života i sad sam sigurna da nikad ni neće znati. Sada živi u New Yorku i uopće me strah načeti ovu temu s njim. Želim biti jaka, ali nije lako. Maybe I am 50/50 blood but the love is 100. Zamisli samo da smo u ratu od 48'- me?

Prokleto sve što ubija nedužne, bilo koje vjere ili nacionalnosti. Voli čovječe, napisala je Diyala.

Inače, Diyala je na sceni već 20 godina, a prije 15 godina njena pjesma "Raw" bila je pravi hit na MTV-ju, budući da se spot redovito vrtio u programu najpoznatije glazbene televizije.

