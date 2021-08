Elon Musk pokreće novi projekt od kojeg će mnogi imati koristi

Rijetko tko danas nije čuo za južnoafričkog multimilijardera Elona Muska, najprije zbog automobila Tesla, a u novije vrijeme i zbog ludih svemirskih izleta. Rođen je u sunčanom znaku Raka, dok mu je podznak u Blizancima, Mjesec u Djevici, a u kineskom horoskopu rođen je u godini Svinje. Na prvi pogled iz njegove natalne karte vidljivo je da je veliki egocentrik čija autonomnost graniči s ludosti. Kada kažemo da karakter određuje sudbinu osobe, tada to potvrđujemo primjerima konkretnih osoba. Elon Musk je toliko mentalno “naelektriziran” da je morao promijeniti smjer vlastitog života, ali i smjer razvoja moderne tehnologije i umjetne inteligencije. Rođen je u očevoj domovini Južnoafričkoj Republici, tamo je odrastao i stekao prvo obrazovanje.

Sa 17 godina preselio se u zemlju svoje majke – Kanadu. Dolaskom u zapadnu civilizaciju odlučio je fiziku i ekonomiju zamijeniti informatikom. Pluton i Jupiter u kombinacijama dali su mu 1995. snagu i odlučnost da se preseli u Kaliforniju i da zaokrene u softver kako bi svoj kreativni nemir pretvorio u nešto novo i originalno. Godine 2004., sa Saturnom u svojem znaku i s Jupiterom u konjunkciji s Plutonom, ulazi u Teslu. DA s identičnim ponovnim ciklusom Jupitera pokrenuo je Neuralink – kompaniju za neurotehnologiju koja želi integrirati ljudski mozak s umjetnom inteligencijom. Ugradnjom određenih čipova moglo bi se riješiti niz problema, bolesti i oštećenja koja je do sada bilo nezamislivo izliječiti. Sve što Elona pokreće je materijalno, opipljivo, primjenljivo u praksi. U te pokretače spada prije svega njegova iznimna mentalna energija, nemir i lude ideje.

Zahvalnost bi trebao dati Merkuru i Uranu koji su u iznimno napetom kutu od 90 stupnjeva. On iznalazi totalno originalna rješenja koja prelaze granice mogućeg, ali je njegov način komunikacije sa svijetom uzrok što ga često napadaju pripadnici znanstvene zajednice. Biti ispred svojeg vremena i izvan ograničenog prostora nije lako. Uvijek si na meti onih koji se plaše izaći iz okvira sigurne udobnosti. Svoju inteligenciju Musk je pretvorio u bogatstvo i tako je dokazao cijelom svijetu da je pametan. Ali uz takvu pamet ide oštar jezik, bezobrazno drzak rječnik, bljeskovi nervozne energije kojom maltretira sve one koji mu se nađu u blizini. Prema svojim zaposlenicima nema baš milosti. Lako ga je isprovocirati da žestoko reagira. Ne bude li učinio nešto da smiri tu svoju energiju, sasvim sigurno će imati probleme sa zdravljem, i to vjerojatno neurološkim. U privatnom životu bismo se iznenadili kako Musk može biti šarmantan i samilostan. Velikodušan je prema ljudima koje voli i njima omogućuje udobnost. Romantičan je, ali to rijetko pokaže. U ljubavnom i seksualnom životu ne cvjetaju mu ruže iako je otac čak sedmero djece.

Nikako da pronađe “idealnu” ženu, a kada god se rastaje, tada se poput pravog horoskopskog Raka barem jedanput vrati u prekinutu vezu kako bi provjerio svoju odluku, dao i sebi i partnerici neku novu priliku. On je u sebi zarobio dijete i nije živio veselo djetinjstvo, već se introvertirano bavio učenjem i mentalnim aktivnostima. Takvo djetinjstvo i razvod roditelja u dobi od 10 godina ostavili su trag u detaljima njegove iznimne memorije. S obzirom na to da je kao dijete bio izložen bullyingu, on je učio borilačke vještine da bi se mogao obraniti, nije se samo oslanjao na pomoć i zaštitu drugih. Morao je voditi brigu o sebi i o drugima koji su slabiji. Srećom pa je promijenio državu i kontinent i započeo novi život. Nije Musku problem dati materijalnu pomoć ljudima koji je trebaju, ali daje onima koji se trude i nisu pasivni u svojoj nesreći. Taj nemirni karakter mjeri sve u brojkama i nikada mu nije dosta novca, imovine, firmi, novih projekata, novih poslovnih izazova, a čak i broj djece predstavlja mu “ocjenu” vlastite vrijednosti. U ekonomiji nije spreman na rizike iako mnogi misle suprotno. Ničim on ne bi ugrozio svoju materijalnu udobnost.

Uvijek radi s tajnim izvorima novca, ogromnim sumama, a novac mu daje osjećaj sigurnosti i moć. Trenutačno se Musk nalazi u dobroj i zreloj fazi života kada nema velikog nemira. To neće dugo trajati. Već sljedeće godine pokreće novi, do sada neviđeni poslovni projekt koji će biti na korist mnogim običnim ljudima, a ne samo bogatoj korporativnoj eliti. Sigurno će on naći tehnološko rješenje za zaustavljanje nekih bolesti koje ne uspijeva liječiti farmaceutska industrija (može biti riječi i o pandemijama). Time će navući na sebe prijeteću ljutnju konkurencije koja je vrlo opasna za njega. U svakom slučaju mora se paziti neprijatelja koji ga već promatraju.