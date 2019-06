Ella Dvornik: Zlostavljao me, a kasnije se ispričavao mojoj mami

Humanitarnu inicijativu #spasime, koju je prije tri mjeseca pokrenula Jelena Veljača, na sinoć održanoj donatorskoj večeri podržale su brojne poznate osobe, među kojima i Ella Dvornik koja je i sama bila žrtva zlostavljanja.

U izjavi koju je dala za Index.hr rekla je kako shvaća žene koje ne bježe od svojih zlostavljača jer je i sama prošla kroz takvu situaciju. Ispričala je kako zlostavljanje u njenom slučaju nije prestajalo dok se nije dogodilo u javnosti.

- Onda više nisam mogla štititi tu osobu, zato što su drugi ljudi vidjeli i onda te oni nekako natjeraju da se sam izmakneš iz toga - rekla je. Ispričala je i kako se njen zlostavljač ispričavao i njenoj majci Danijeli Dvornik.

Ella je već i ranije progovorila o zlostavljanju i prije tri godine priznala je kako ju je dečko fizički zlostavljao tri godine.

- Moram priznati da mi taj period u životu baš i nije bio drag, iako nisam znala točno što je to. Nitko nije baš pričao o tome, imala sam nekakvih 18 godina. Taj dio života me poprilično obilježio, čak i nakon što sam prekinula s tim dečkom, svaki put kad bi netko pored mene napravio ubrzani pokret, prepala bih se ili bih počela plakati.- ispričala je Ella u videu koji je objavila na svom YouTube kanalu.

- To je trajalo skoro tri godine i u to su bili uključeni moji prijatelji koji su tek kasnije saznali za ovo jer se to fizičko zlostavljanje nije događalo samo kod kuće, na kraju dogodilo i ispred mojih prijatelja i više nije bilo načina da to sakrijem od njih i morala sam prekinuti tu vezu. Dvije godine nakon toga imala sam noćne more - rekla je tada.