Prikupljeno više od 160 tisuća kuna, telefon je otvoren do kraja srpnja

U organizaciji udruge Spasi me u zagrebačkom hotelu Esplanade počela je humanitarna večera na kojoj se prikupljaju sredstava koja će biti uplaćena u fond udruge za hitnu pomoć i zaštitu žrtava obiteljskog nasilja. Na večeri se održala i aukcija na kojoj se licitiralo za djela 13 eminentnih hrvatskih umjetnika, a sredstava će se prikupljati i pozivom na broj 060 9003, na koji će se javljati osobe iz hrvatskog javnog života. Otvoren je i trajni račun u Hrvatskoj poštanskoj banci HR8023900011500151640.

Na donatorsku večeru stigao je i premijer Andrej Plenković, ali ne i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, što je posebno razočaralo jednu od inicijatorica akcije Jelenu Veljaču.

- Razočarana sam kao žena što Kolinda Grabar-Kitarović nije s nama. Nadala se sam se da će kao žena odlučiti pružiti nam potporu. Jer, ima imidž u svijetu i nasilje je žensko pitanje pa bi nam njena potpora jako pomogla. Pozvali smo je, razlog zašto nije došla nismo dobili, ali valjda nije smatrala da je to dovoljno važno u njezinom rasporedu - kazala je Veljača za RTL.

Tijek večeri:

21:17 Tijekom večerašnje donatorske večere prikupljeno je nešto više od 160 tisuća kuna. No, to je samo početak. Broj 060 9003 otvoren je do kraja srpnja, kada će biti poznato i koliko se ukupno skupilo.

21:15 - Imamo tri zakona u izmjenama. Cilj nam je da budemo brži i efikasniji - istaknuo je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

21:13 Prošle godine bilo je čak 1381 prigovor na rad Centara za socijalnu skrb. Ministrica Nada Murganić kaže kako su sve slučajeve istražili, te da među prigovorima ima i onih koji su nezadovoljni rješenjima. "Socijalna skrb je zastarjela i stoga ćemo promijeniti zakon", kazala je ministrica, koja će se u ponedjeljak sastati s predstavnicama Inicijative.

21:10 Premijer Andrej Plenković kazao je kako je bio bna sastanku s predstavnicima šest županije koje još nemaju otvorene sigurne kuće, te je najavio da bi do kraja godine taj problem trebao biti riješen. "Podsjećam da smo lani ratificirali Istanbulsku konvenciju. Ništa se negativno nije dogodilo. Vlada je napravila dokument kojim se zna koja institucija što radi. Otvoren je i telefon na kojem je moguće dobiti pomoć 24 sata dnevno. Bitno je raditi i na edukaciji, kako bi se od malih nogu učilo da je nasilje loše", kazao je Plenković i dodao kako će se Vlada odreći PDV-a na sva uplaćena sredstva.

Foto: RTL/Screenshot

21:04 Maja Mamula je psihologinja iz Ženske sobe, a sa žrtvama seksualnog nasilja u obitelji radi 25 godina. "Nažalost, članovi obitelji najčešće su žrtve takvog tipa nasilja. Cilj nam je da institucije brže reagiraju", kazala je Mamula i otkrila zapanjujući podatak. Prema preprukama Europske komisije trebalo bi biti 20 takvih institucija u Hrvatskoj, a postoji samo Ženska soba.

21:00 Na sceni je grupa Pavel koja pjeva prekrasnu pjesmu "Čuvaj me"

20:45 Na donatorskoj večeri je i Mihaela Ivković, mlada žena koju je bivši suprug pretukao pred vlastitom djecom. "Hvala ljudima koji su mi pomogli i doslovno mi spasili život. Ova je inicijativa odlična stvar", kazala je Ivković. Sanja Sarnavka iz udrufe BABE istaknula je kako će se sigurne kuće otvarati diljem države, te kako je cilj svima da se počinitelji nasilja kazne zatvorom.

Foto: RTL/Screenshot

20:42 Severina na pozornici pjeva hit "Imaš pravo" s aktualnog albuma "Halo".

Foto: RTL/Screenshot

20:33 Glumica Ana Begić Tahiri dirnuta je pozivima. Javile su joj se tri žene koje godinama trpe zlostavljanje. Jedna od njih je već 30 godina u takvom braku u kojem se nasilnik privede, a već sutradan pusti nazad na slobodu i onda bude još gore. "Neke stvari se moraju promijeniti" kazala je je Tahiri.

20:25 - Podržala sam akciju jer sam i sama žrtva obiteljskog nasilja, i to već šest godina, kazala je Severina koja je istaknula i kako je jednako grozno kad ste žrtva psihičkog i fizičkog nasilja. Dodala je kako institucije često zakažu, a tako je bilo i u njenom slučaju.

20:22 Već je prikupljeno više od 100 tisuća kuna!

20:18 U Smaragdnoj dvorani nastupa grupa Vatra

20:16 među brojnim javnim osobama koje se javljaju na telefone je i odvjetnica Jadranka Sloković koja je kazala kako se žrtve nasilja ako nemaju sredstava mogu javiti odvjetničkoj komori koja će im organizirati besplatnu javnu pomoć.

20:10 Jedna od organizatorica Inicijative kazala je kako se na njihovoj Facebook stranici najviše susreću s osobama koje su godinama trpile psihičko nasilje. Mnoge od njih nisu bile ekonomski u mogoćnosti da odu od nasilnika, pa će takvima i pomoći prikupljena sredstva.

20:06 Jelena Rozga odlično je otpjevala Oliverovu pjesmu "Nocturno".

20:03 Jelena Veljača i druge članice inicijative pročitale su imena žena koje su proteklih deset godina zlostavljane od strane članova obitelji