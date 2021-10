Ella Dvornik otkrila da je povećala grudi: Užasno je bolno, više nikad mi to ne bi palo na pamet

Blogerica i influencerica Ella Dvornik u svom novom vlogu pričala je o grudima i u ovom mjesecu u kojem se obilježava prevencija raka dojke ispričala je kako je i sama napipala kvrgu na grudima. – Dok sam plesala na "Baby shark" s Balie, napipala sam veliku kvrgu na lijevoj cici i ona je bila jako tvrda. Počela mi je smetati i počela me boljeti. Otišla sam na pregled, svašta mi se motalo po glavi i na sreću, ispalo je da je to samo cista. Bila je velika oko pet centimetara i dva mjeseca sam se patila s tom cistom. Bitno je ići na preglede i odraditi samopreglede i nemojte se poput mene bojati pregleda i jednom godišnje napraviti taj pregled – ispričala je Ella u novom videu koji je objavila na YouTubeu. Odlučila je u ovom videu govoriti o asimetriji grudi i korekciji grudi i ispričala je kako se odlučila na korekciju.

– Uvijek sam nosila C košaricu i to mi je odgovaralo, pogotovo dok sam bila mlađa. Nikad se nisam mogla zamisliti s većim cicama. Kad sam rodila Balie, nisam je dojila, nego ispumpavala mlijeko. Kad sam prestala s ispumpavanjem mlijeka, lijeva je ostala veća od desne. U lijevoj su mi se stvarale grudice i s vremenom mi je to počelo ići na živce. Razmišljala sam o transferu masti, no to nije najbolja opcija jer se proces treba ponavljati i kada sam došla na pregled, liječnik mi je rekao, ako želim vratiti simetriju grudi, da bih morala raditi kombinaciju implantanta i masti. Pristala sam na tu korekciju – ispričala je Ella i dodala kako je liječniku rekla da ne želi biti Pamela Anderson i htjela je da sve i dalje izgleda umjereno.

– Nisam osoba koja nosi dekolte, napravila sam ovu korekciju zbog sebe. Kad sam se prvi put vidjela nakon zahvata, ja sam se us*ala jer su grudi bile preogromne kad sam ih prvi put vidjela. Sada imam D košarice, nisam previše otišla u veličinu i više su dobile na masi od naprijed i sve je rađeno ispod mišića, a ta bol je usporediva s boli nakon carskog reza i ne bi mi palo na pamet više nikada ići na korekciju grudi. Nije ugodno i netko treba biti uz vas sedam dana da vam pomaže. Zahvat sam napravila u Srbiji u vrijeme kad sam radila korekciju nosa i sve skupa sam platila 4000 eura – ispričala je Ella.