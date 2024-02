Glumica iz serije 'Kumovi' napokon otkrila da je zaljubljena: 'Jako sam sretna'

Kada sam početkom tjedna redakciji rekao da mi se Ana Uršula Najev napokon javila da odradimo intervju, svi su s velikim zanimanjem podignuli poglede od kompjutera. Iako je dosad odbila nekoliko hrvatskih časopisa koji krišom i raznim taktikama pokušavaju doći do njezine ljubavne priče, samo je za Večernji list napokon otkrila da je jako zaljubljena! Jedna je od rijetkih domaćih glumica i glazbenica koja govori iskreno i bez lažnog uljepšavanja, a tako je bilo i na našoj popodnevnoj kavici u njezinu omiljenom novozagrebačkom kafiću. Neki bi rekli da je skandalozna, neki pak uobražena, a kada je upoznate, ona je samo jednostavna i obična cura iz kvarta. U njezinu rodnom Splitu rekli bi da "ima svoj đir", odnosno da je svoja, a vjerujte, ona doista jest. Rekla mi je da ima samo sat slobodnog vremena, a naš razgovor produljio se na nekoliko sati…

U posljednje vrijeme stvarno ste neuhvatljivi, baš poput filmske dive...

Kod mene je trenutno jedan ludi, ali pozitivno turbulentan period. U isto vrijeme selim se u novi stan i radim na nekoliko poslovnih projekata. Najviše vremena mi oduzimaju pjevačke i koreografske probe na kojima pripremamo "Studio 54 Tribute Disco Symphony Fever" u dvorani Vatroslava Lisinskog koji će se održati 2. ožujka. Nastupit ću uz još devet solista, simfonijski orkestar i bend, a sve pod ravnanjem umjetničkog ravnatelja i aranžera Igora Tatarevića. Za koreografije je zaslužan Alen Sesartić. Riječ je o pjevačko-plesnim točkama, publiku očekuje pravi disko spektakl. Osim toga, često putujem s obzirom na to da pjevam i nastupam, organiziram koncerte s bendom Black Coffee. Evo, prije nekoliko dana imali smo koncert u Splitu povodom Valentinova. Također, bit ću dio jedne velike predstave, odnosno mjuzikla "Fatimsko proročanstvo" u režiji Roberta Boškovića. Libreto je napisao Željko Pavičić, a glazbu Branimir Mihaljević. Nastavlja se i snimanje serije "Balkanika" na proljeće, a ovaj put radimo obrnutim redoslijedom - snimamo film iz kojeg će proizaći serija. Tu je i film "Beta" koji je prvi u svijetu napravljen uz pomoć umjetne inteligencije. To mi je jako zanimljiva uloga i potpuno drugačija od svih dosad koje sam igrala. Selidba me malo izluđuje, ali proći će i to. Još puno lijepih stvari je u fazi ideje ili pripreme, ali o njima kad za to dođe vrijeme. Nedavno mi je i majka došla u posjet sa suprugom i mojom sekom iz Brazila pa sam svaki slobodan trenutak koristila za odlazak u Split.

Imate li onda uopće vremena za sebe?

Ono vrijeme koje bih prije koristila za neka druženja i ispunjavanje ekstrovertnog dijela sebe, sada koristim samo za sebe tako što budem kući, odmaram se i listam materijale. Te slobodne sate zapravo u posljednje vrijeme samo i provodim kod kuće zato što sam konstantno u interakciji s ljudima. Volim taj "samotnjački moment", zapravo neophodan mi je...

Vaše ime je Ana Uršula, a koje više preferirate?

Uršula svakako više preferiram. Ono uopće nije bilo isprva. Moja baka se zove Ana i ja sam se po njoj trebala zvati. No u trenutku kada sam se trebala roditi moj stariji brat je imao pet godina, a tada je on htio biti svećenik. U katoličkom kalendaru vidio je ime Uršula i zacrtao da se ja tako trebam zvati. Moji roditelji su mu popustili i odlučili da ću imati dva imena. Svi me zovu Uršula, a ponekad i sama zaboravim reći da sam i Ana. Mama je razmišljala i o imenima Sunčica i Tihana.

Tihana vam svakako ne bi pristajalo, definitivno niste tihi...

Slažem se! Moji mi prijatelji kažu da, kada čuju ime Uršula, odmah zamisle mene, a i nema nas puno. Moram priznati i to da nisam voljela svoje ime kao dijete zato što su me zadirkivali zbog njega. Sve što je drugačije u tim godinama nije poželjno. Ipak, vrlo brzo sam zavoljela svoje ime.

Svoj put započeli ste na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Jeste li oduvijek znali da ćete biti glumica?

Kada je riječ o mojim studentskim danima, to je stvarno najljepši dio mog života. Imala sam studiranje za poželjeti, a i kolege s kojima i dan-danas radim. Tu su moji Jagoda Kumrić i Konstantin Haag iz serije "Kumovi", a s njima sam bila na istoj klasi na akademiji. Kada se studira s grupom od šest ljudi, to je jako intenzivno i intimno, a svi smo bili kao jedna obitelj. Jako mi je drago vidjeti da su se moji kolege isprofilirali u odlične glumce i još bolje ljude. Tu su se dogodili kumstvo meni i Jagodi, a Konstantinu i njoj ljubav. O tome jesam li oduvijek znala da ću biti glumica, moram priznati da nisam, a jedino što sam znala, jest to da se najljepše osjećam na pozornici. Međutim, ja sam se kao dijete prvo bavila plesom, latinoameričkim i jazz danceom. S deset godina počela sam se baviti i pjevanjem kod mentorice Teane Kovačević i ono me uzelo u potpunosti. Upoznala sam razne žanrove i tu sam se zapravo najviše educirala. Malo-pomalo shvatila sam da me gluma zanima zato što upravo kroz nju mogu povezati sve te elemente umjetnosti.

Kako to da ste odabrali Zdravstvenu školu u Splitu, a ne neku kreativniju?

Završila sam srednju Zdravstvenu školu za farmaceuta, a tinejdžer, kada upisuje srednju školu, ne može točno znati čime se želi baviti. Pri kraju srednje škole, kada sam prijavljivala fakultet, odlučila sam odabrati Umjetničku akademiju u Splitu, a proučila sam i što ostale akademije u Hrvatskoj i regiji nude. Splitska akademija na posljednjoj godini zahtijeva od studenta da potpuno sam kreira monodramu, a to mi se odmah svidjelo i zbog toga sam je odabrala i stavila na prvo mjesto na listi fakulteta. Kao drugi i treći odabir fakulteta na listu nisam ništa odabrala, a moji ukućani tada su mi rekli da sam luda i savjetovali me da odaberem i neke druge akademije za rezervu. Plan mi je bio, ako ne upišem akademiju, godinu dana stažirati u ljekarni, i onda naravno probati upisati akademiju sve dok mi to ne pođe za rukom. Išla sam na sve ili ništa! Bogu hvala, upisala sam akademiju iz prvog pokušaja i sve je ispalo onako kako sam zamislila.

Majka vam dolazi iz Drniša, a otac iz Marine pokraj Trogira. Koliko su oni ponosni na svoju Uršulu?

Svi su bili presretni kada sam upisala akademiju, a oni su mi velika podrška i vjetar u leđa. Moja majka već deset godina živi u São Paulu s novim suprugom i mojom polusestrom, a od oca također imam jednu polusestru. Imam i starijeg brata, a on i ja samo iz istog braka moje majke i oca. Kod nas vam je jako zanimljivo, baš smo prava moderna obitelj.

Fali li vam majka s obzirom na to da vas dijeli tolika udaljenost?

Majka mi fali, ali za sebe mogu reći da sam baš pravi samotnjački tip osobe. Kroz djetinjstvo sam pomalo i navikavana na to zato što je moja mama psihijatrica koja je jedno vrijeme radila u Bosni i Hercegovini, a potom i specijalizirala u Zagrebu. A meni je uvijek bio pretrpan raspored, ako mi je škola bila do šest, nakon toga žurila sam na ples, poslije na pjevanje i tako u krug. Ni danas se puno toga nije promijenilo. Tu je i današnja tehnologija pa često imam osjećaj da smo ona i ja doslovce u istoj prostoriji. Često se čujemo, a i na video pozivima sam s njom i malom sestrom.

Kad ste se posljednji put vidjeli svi zajedno?

Pred kraj 2022. godine za Božić i praznike bila sam kod njih u Brazilu, a oni su došli sad nedavno u Split za Božić i dočekali Novu godinu i tu su bili otprilike dva mjeseca. Kad su tu i kad se vidimo, to vrijeme zaista kvalitetno iskoristimo.

Jeste naučili portugalski?

Tek sam ove godine na Interliberu kupila Portugalsko-hrvatski rječnik i počela učiti jezik. Ovih nekoliko puta što sam bila u Brazilu portugalski mi je "ušao u uho", a i kroz glazbu, zato što volim bossa novu i fado. Moja seka Ariana i ja dogovorile smo se da ćemo se natjecati tko će od nas dvije prije naučiti - ona hrvatski, a ja portugalski. Kroz igru i ljubav najbolje se uči, a ja se nadam da ću portugalski kroz nekoliko godina usavršiti.

Vi ste sigurno sretni kada vidite majku da je sretna...

Apsolutno! Mami sam jednom rekla da ću je udati i pjevati na svadbi, a tako je na kraju i bilo...

Čime se bavi vaš stariji brat?

Moj stariji brat dugi niz godina profesionalno je igrao košarku, ali je zbog ozlijede trebao to stopirati te je završio Kineziološki fakultet. Nedavno je otvorio svoju teretanu gdje ima odličan program i postiže super rezultate sa svojim klijentima. Moram reći da i on ima tu umjetničku crtu kao i ja, a kao dijete ljepše je pjevao od mene. Oboje sviramo gitaru, a on svira i usnu harmoniku. Jako je talentiran.

Da se vratimo malo na vaše glumačke angažmane i uloge... Javnost vas je zapravo najbolje upoznala u popularnoj seriji "Kumovi" Nove TV gdje tumačite ulogu Luce Akrap, mlade i ambiciozne liječnice.

Istina, a skoro tri godine snimanja serije proletjelo je za čas! Mi mlađa postava glumaca odrasli smo s ovim projektom, a kao što sam već ranije govorila, ekipa je ključ ove uspješnice. Kada smo snimali seriju, jedva sam čekala doći na snimanje zato što smo svi kao jedna velika obitelj. Snimanje je bilo jako intenzivno, buđenje u pet ujutro, dvanaest sati rada dnevno, ali sve to na kraju bude lakše kada se zagrliš s kolegama koji te bodre i podržavaju. Kada sam prvi put došla na snimanje, imala sam strah od nepoznatog zato što nisam imala prethodno iskustvo s tako velikog projekta. Prije toga pretežno sam radila u kazalištu, imala epizodne uloge i radila na filmovima. Moj lik Luce Akrap u trećoj sezoni, koja je nedavno objavljena, čekaju velike promjene, a ona i Janko su malo zamijenili uloge. Postala je kućanica, kuha, čisti, dočekuje svog dečka s posla, zapravo je totalna suprotnost od svega što smo dosad vidjeli. Svakako, nisam očekivala da će serija toliko dugo trajati. Kada sam dolazila u Zagreb, mislila sam da ću ovdje biti samo nekoliko mjeseci, odglumiti ulogu par mjeseci i vratiti se u Split.

Jeste li ikada dobivali negativne komentare?

Susrela sam se s negativnim komentarima, a pogotovo u prošloj godini koja je za mene bila jako turbulentna. To nisu bili samo komentari, već su bile poruke prave mržnje i prijetnji. Ono što me najviše boljelo u toj cijeloj situaciji jest to da ljudi nemaju svijest da svi mi imamo svoje obitelji. Meni je veća muka bila što će te neke medijske napise pročitati moja baka, tata, mama ili mlađa sestra, nego ja. Ja te žute tekstove ni ne stignem čitati. Svjesna sam ljudi koji šire mržnju na društvenim mrežama i kakvi su to zapravo profili osoba. Neki članovi moje obitelji možda i nisu najboljeg zdravstvenog stanja. Oni su znatiželjni i sve će to pročitati, a onda će ih to možda i pogoditi. Ipak, uživo se nikada nisam susrela s negativnim komentarom ili imala neugodnost. Gdje god odem, uvijek me dočekaju samo pozitivni ljudi. Moji koncerti su uvijek puni i tu je publika koja me voli i podržava. Ja se fokusiram samo na pozitivne, a onih negativnih komentara će uvijek biti. Svijet bi bio ljepše mjesto kada bi ljudi shvatili da mi javne osobe nismo vreće za udaranje i kad bi generalno širili više ljubavi i blagosti.

Istina, hejteri su jaki samo na tipkovnicama...

Pa naravno! Mislim da je to općenito problem u našem društvu. I da je u pitanju neka globalna kriza ili politička situacija, naš narod će izražavati svoj bijes i mržnju komentarima na društvenim mrežama. Kada treba izaći na ulice i izborit se za nešto važno, svi će ostati kod kuće te komentirati kako nitko ne izlazi na ulice. Mi kao društvo ovisimo o sukobima i podjelama, a nebitna je tema. Tema može biti Eurosong, Covid potvrde, izbori... Model je uvijek isti - ljudi će se podijeliti, međusobno se vrijeđati. Sve se zapravo vrti u krug i ne rješavamo problem, već se mrzimo i tako je u svemu.

Pojedini žuti mediji spajali su vas s kolegom glumcem iz serije "Kumovi" Momčilom Otaševićem, a sve te laži ste demantirali. Jesu li takvi napisi naštetili vašem prijateljskom odnosu?

Mi smo usred svega toga nastavili snimati seriju još godinu dana.

Jeste li onda osjetili nekakvu nelagodu dok ste snimali seriju?

Tijekom snimanja ne, ali generalno da. Pogađala me nepravda, nije jednostavno kada te optuže za nešto za što nisi kriv. Svjesni smo da je ovo svijet u kojem trebamo biti spremni na takve ne baš lijepe stvari, šuškanja i optužbe. Najvažnije od svega je da smo svi nastavili biti profesionalci i časni ljudi.

Je li vas onda prošla godina očvrsnula?

Definitivno me prošla godina očvrsnula. I kada sam bila mlađa, imala sam osjećaj da mi se neke stvari događaju čak i prerano. Rano sam počela živjeti sama i zarađivati. Rano sam počela nastupati, a sve te neke situacije koje su mi se dogodile možda bi bilo prirodno da su došle kasnije. Kada gledam unatrag, sve je to zapravo bilo dobro za mene zato što sam jako mlada očvrsnula i ostvarila se na mnogim poljima. Mislim da je možda čak i bolje da se neke teške situacije i lekcije dogode ranije, nego kasnije. Tada se nekako iskristaliziraju važne stvari u životu i život se voli još jače.

Svakako se izdvajate od drugih mladih glumica zato što ste uvijek bez dlake na jeziku. Mislim da se to na kraju dana ipak cijeni...

Postoje ljudi koji će to cijeniti, a postoje i oni kojima će to strahovito ići na živce. U mojoj moći definitivno nije kako će se tko ponijeti prema nekoj mojoj izjavi. Danas je neko zeznuto vrijeme gdje se pod krinkom "slobode" zapravo ne smiju reći vlastiti stavovi koji se nekada ne uklapaju u društveno prihvaćene stavove.

Glumica ste, a mnoge zanima i vaš ljubavni život. Poznato je i to da ste u emotivnom odnosu s kolegom pjevačem Farisom Pinjom...

Je li poznato?

Pa nama je poznato, a zašto se vi ustručavate priznati svima da ste zaljubljeni kada ste oboje mladi, zgodni i definitivno lijep par?

Hvala vam na lijepom ophođenju, ali ja i dalje biram još ne govoriti o svojem privatnom životu zato što mislim da se o njemu piše kada ja govorim i ne govorim. Izabrat ću ne otkrivati ništa i taj dio intime sačuvati za sebe. Ako pročitate i moje prijašnje intervjue, ja zapravo nikada nisam govorila o svom ljubavnom životu. Voljela bih da tako i ostane, dok se ne udam.

Možete nam onda otkriti jeste li sretni i ispunjeni u ljubavi?

Jako sam sretna!

Je li istina da se ljubav dogodi kada je čovjek najmanje očekuje?

Istina je! Mislim da to mogu reći i za druge segmente života. Evo, meni su se dogodili najbolji poslovni angažmani kada sam najmanje očekivala. Nakon pandemije kada sam gledala što bih radila, dogodila mi se serija "Kumovi" i neki drugi projekti. Prije toga bilo je zatišje pred buru. Kada se čovjek najmanje nada, dogode se najljepše i najružnije situacije u životu. Ni na ružne situacije čovjek nije spreman. I one dođu odjednom, baš kao i lijepe. Mislim da je lijepo i plodonosno maštati i vizualizirati željenu budućnost, a i ona poslovica: "Kako zračiš, tako i privlačiš" nije zaludu.

