Eciji Ivušić suprug je za rođendan poklonio luksuzni automobil: 'U braku te teže smuljati'

Bubnjar grupe Pravila igre Goran Belošević (36) i Ecija Ivušić (35) prije nešto manje od mjesec dana izrekli su sudbonosno 'da' na otočiću Vrniku, koji je posljednjih godina hit među slavnima, a na njega zbog ljepote pristižu i poznati turisti, poput Beyonce i Jay Z-ja.

Bračni život itekako im je sjeo jer je par sretniji nego ikad, a to često pokazuju fotografijama na društvenim mrežama. Ecija je u ponedjeljak proslavila rođendan, a pokazala je poklon koji je dobila od supruga. Riječ je o luksuznom automobilu marke Audi.

- Unatoč tome što znam da ne voliš iznenađenja odlučio sam se na novu 'misiju' - kako iznenaditi i šokirati Eci Peci. Međutim, sada kad smo u braku je kudikamo teže smuljati nešto pa sam morao uključiti booster dozu laži. Da ne duljim, eto poklona za ročkas koji sam 'slučajno' greškom zaboravio u Zagrebu. Voli te tvoj muž - stoji suz fotografiju na kojoj bivša voditeljica pozira uz autmobil ukrašen mašnom.

Podsjetimo, Ecija i Goran zaručili su se nakon šest mjeseci veze, no kako su priznali, to uopće nije važno jer imaju osjećaj da se poznaju čitav život. Prosidba se dogodila u dvorcu u Firenzi, a kako ga ne bi razotkrila, Goran je osmislio poslovni put na kojem mu je Ecija bila pratnja.

- Bilo me strah da će me u nekom trenutku prokužiti. Bilo bi sumnjivo da mi firma plaća vilu, pa sam joj rekao da smo trebali spavati u nekom normalnom hotelu, no zbog kongresa su nešto zeznuli s bookingom pa su nam dali taj smještaj jer je sve drugo bilo rezervirano. Od mojih 38 tisuća laži, nije skužila niti jednu - ispričao je nedugo nakon zaruka Goran koji je Eciju zaprosio skupocjenim prstenom s 'princess cut dijamantom' koji je posebno za nju izrađen u Belgiji.

VIDEO Drew Barrymore progovorila o teškom djetinjstvu: 'S 13 godina dva puta sam bila na odvikavanju, završila sam u psihijatrijskoj ustanovi