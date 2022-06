Ecija Ojdanić proslavila je 49. rođendan: Ovo je prvi rođendan bez telefonskog poziva u 8 ujutro

Glumica Ecija Ojdanić proslavila je 49. rođendan i napravila je proslavu za svoje prijatelje u Zagrebu i uz fotografije s rođendanske fešte objasnila je zašto je osjetila potrebu napraviti veliki tulum ovim povodom.

- Nekako nakon istrčanog Plitvičkog maratona, osjetila sam da sam ponovno prodisala. Kao da sam probila taj kamen tuge što me pritiskao nakon tatine smrti i radio od mene zombija koji samo obavlja zadatke. Što je još jedan dokaz velikog benefita trčanja, ali ovo nije post o trčanju, pa sad nećemo više o tome. I osjetila sam potrebu da organiziram veliki party za svoje prijatelje, da zajedno slavimo moj 49. rođendan. Da slavimo život. Koji je predivan, i kad nas šamaraju gubitci. I, eto, okupila sam obitelj prijatelja, moje Moruzgviće, moju obitelj s Nove… Hvala vam na nezaboravnom partiju, na smijehu, plesu od kojih me i danas stopala bole. Mojim curama, Ani i Pavici na tortama. Veliko hvala mom glumačkom partneru i prijatelju @matija_fanpage koji je vlastitom rukama ispekao fantastičnu tortu od mrkve. Hvala svim čestitarima. Pokušala sam svima odgovoriti. I hvala mom GPS-u sa nebesa, G&P&J. Znam da ste se veselili s nama. Iako je ovo prvi rođendan bez telefonskog poziva u 8 ujutro…. - objasnila je Ecija.

Prije dva mjeseca preminuo joj je voljeni otac i kako je napisala na Instagramu tek je nakon maratona na Plitvicama otpustila tugu nakon smrti oca. Emotivnom objavom od tate se Ecija oprostila prije dva mjeseca kada je sa svojim pratiteljima podijelila kakav je bio njezin otac i što je naučila od njega.

- Moj ćaća je bio velik čovik u nevelikom tilu. Kad smo bili mali, odgajao nas je s malo riči, a s puno djela, koje mi dica baš nismo do kraja razumjeli. Imali smo tatu koji je imao posao koji ga je činio ozbiljnim, ponekad i odsutnim. Mama je bila za regularne odgojne metode. On je uvijek nastupao kod velikih lekcija koje pamtim. Najviše u životu. Odradio je kvantni skok od malog, mršavog, seljačkog dječaka koji je s 10 godina krenuo na put školovanja da bi tad dobio prve cipele i napravio kvantni skok do županijskog sudca, koji nitko od nas neće generacijama napraviti. Veliki sudac, poštenjačina, gospodar priče, kralj Kljaka! Posvećenik obitelji, poslu i rodnoj grudi. Teško si ga mogao nadmašiti u verbalnim nadmetanjima. Ali takav, najveći šarmer i najveći čovik od morala. I kako si se lavovski borio kroz život, tako si i otišao. Čekao si da se svi okupimo za Uskrs, pa onda totalni pad. I dočekao si da se oprostim od tebe, pola sata prije odlaska. Sa smiješkom. Sve te vinograde ljubavi koje si zasadio u svojoj ženi, djeci, unucima, nikad neće prestati davati plodove . Mirno plovi u zagrljaj svom sinu, mami, tati, braći i sestri. A mi ćemo paziti na tvoju Mikicu, kako se ona lavovski i predano brinula o tebi zadnjih godina Volimo te, beskrajno i zauvijek. Tvoji potomci. - napisala je tada Ecija o svom ocu.

