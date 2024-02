Ecija Ojdanić otkrila je svoj recept sa savršene sarme i podijelila je koje tajne sastojke koristi

Osim što je odlična glumica te vodi svoje kazalište Moruzgva, Ecija Ojdanić je i vrsna kuharica te na Instagramu često objavljuje fotografije i videa delicija koje priprema za svoju obitelj. Sada je s brojnim pratiteljima na ovoj društvenoj mreži podijelila i recept za najpopularnije zimsko jelo - sarmu. Njezin suprug i sin hvalili su recept njezine mame, pa je glumica odlučila dati sve od sebe i doći do savršenog recepta za sarmu.

- Dakle, ipak recept za sarme, sarme, a ne arambašiće, sorry, mama. I moj i sin i muž su mi znali reći, e, ove sarme su bolje od tvojih. To je bio dovoljan motiv da krenem u istraživanje, skupljanje tips &tricks, i došla sam do čarobne formule koje su proizvele najbolje sarme prema neovisnoj ocjeni mojih ukućana. - napisala je glumica na Instagramu gdje je objavila video s cijelim procesom pripreme sarmi. Napisala je svojim pratiteljima i točan recept sa sastojcima te je u detalje opisala kako pripremiti ove savršene sarme.

Dijelim recept i tajne sastojke:

- 1 kg mljevenog mesa( 70 dkg junetine i 30 dkg svinjetine)

- suha svinjska rebarca(obavezno) + kobase opcionalno

- 2 glavice kapule ili crvenog luka

- 10 dkg suho nasjeckane pancete

- 2 česna češnjaka, samo malo da zamiriše

- 1 veća glavica kiselog kupusa(zelja), i nešto malo naribanog

- 10 dkg ječma (orza)

- sol, papar, papar u zrnu, paprika dimljena slatka, malo Harise, malo provansalskih trava,

- ulje od suncokreta

- jedno jaje

U nastavku je opisala i proces. - Ječam kratko namočiti, i prokuhati , svinjska rebarca također. Na ulju zdinstati kapulu, češnjak i pancetu, malo ohladiti i dodati u mljeveno meso. Ubaciti ječam, začine, 1 jaje .. dobro, dobro, promiješati.. Odvojiti listove kupusa, odrezati tvrdi dio peteljke . Motati meso u listove kupusa. U duboki lonac, preporučam veći od mog, staviti malo ulja na dno, slagati sloj naribanog kupusa, pa sarme, pa suho meso. Zadnji sloj neka bude ribani kupus. Uliti vodu, staviti lovor, papar u zrnu. Nakon nekih sat ipo, dodati zapršku. Nisam ljubitelj zaprške, ali u sarmu je stavim.. napravim blagu, sa žlicom brašna. I kuham sve dok meso iznutra ne izgubi crvenu boju, a listovi kupusa(zelja) ne omekšaju. Gotovo uvijek ih spremam prije nekog mog poslovnog puta . I tako materijaliziram svoju ljubav prema njima u najfinije sarme.

P.S: trebam pod hitno nabaviti veći lonac

P.P.S: već mjesec i pol dana čekamo majstora da nam postavi novu napu - otkrila je detalje pripreme.

