Ecija Ivušić: Nemam neku inspirativnu priču, žene su mi više zabijale nož u leđa

Brojne poznate Hrvatice pridružile su se globalnom izazovu #womansupportingwomen i na Instagramu su objavile svoje crno - bijele fotke uz poruke kojima žene u cijelom svijetu žele pokazati povezanost, te koliko je važno njihovo zajedničko djelovanje. U svoj inbox poziv da sudjeluje u ovom izazovu dobila je i voditeljica Ecija Ivušić i zahvalila se svima koji su je pozvali da u izazovu sudjeluje i napisala je svoje viđenje cijelog tog izazova.

- Žene podržavaju žene. Također inbox pun poruka mojih dragih prijateljica koje me nominiraju u ovom izazovu. Hvala im. Voljela bih da imam za ispričati neku inspirativnu priču o tome kako me neka žena podržala kroz karijeru. Nemam. Više su mi zabijale nož u leđa, ali eto. Također moram primijetiti da su većina ovih žena koje se međusobno podržavaju u izazovu women supporting women, zapravo više women supported by men (čast iznimkama). Ako me razumijete... Ali opet, eto. Također želim naglasiti da su žene kojima sam se okružila u svom životu svojom voljom izuzetno jake, empatične, neovisne, hrabre i najbitnije od svega- dobre osobe. Jedna takva me, među ostalim i odgojila. Također moram primijetiti da skoro niti jedna od njih nije sudjelovala u ovom izazovu. Imenovati ih neću. One ionako znaju tko su i što su. Ne u postu/izazovu. Već životu. - napisala je Ecija svoj komentar na ovaj izazov.

Dodala je kako svim ostalima želi da instagram izazov pretvore u realnost i da budu jedna drugoj vuk, već da budu vučice same za sebe. - Također prilažem dvije slike. Jedna crno na bijelom. Druga u jarkim bojama. Ionako sam u životu uvijek više voljela ljude koji znaju bojati. I to izvan okvira. Također vas nominiram sve do jedne. Da se podržavate. U životu. Ne na Instagramu. Eto toliko od mene za sada, pusa, baj, ćao, odoh i dalje odmarati od života - napisala je Ecija. Prije nešto više od mjesec dana prestala je raditi na radiju Extra FM, a razlozi zbog kojih više nije zaposlenica ovog radija nije htjela otkrivati. Rekla je samo da želi ostati u korektnim odnosima s kolegama te da je očekuje dugo i toplo ljeto.

Foto: Instagram