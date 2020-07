Ivanu je Ronaldo primijetio nakon natjecanja u Zagrebu: Dala sam mu do znanja da imam dečka

Slavni Cristiano Ronaldo na svom Instagramu ima 232 milijuna pratitelja, a on pratio tek 450 profila na ovoj društvenoj mreži pa čim nogometaš postane virtualni prijatelj s nekim od korisnika ove mreže to se brzo sazna. Prije nekoliko godina počeo je tako Ronaldo pratiti atletičarku iz Banja Luke Ivanu Macanović. Bilo je to prije otprilike četiri godine i Ivana se brzo našla u centru medijske pažnje i u kratkom roku dobila je 100 tisuća pratitelja.

Ivana je tada imala 18 godina, a Ronaldo ju je na Instagramu počeo pratiti nedugo nakon sto je prekinuo s Irinom Shayk. Ivana dosad nije htjela komentirati ništa vezano za Ronalda ali sada je odlučila ispričati kada ju je Ronaldo počeo pratiti i jesu li komunicirali putem ove društvene mreže.

Foto: Instagram

- Zapratio me nakon jednog natjecanja u Zagrebu. Tu sam upoznala puno atletičara, a jedan od njih je bio Asafa Powell, s kojim smo se svi na stazi družili i slikali. Ja sam sliku stavila na Instagram, a Asafa (pretpostavljam) Ronaldov je prijatelj, koji je vjerojatno rekao Ronaldu za mene. Moguće je da sam se svidjela Asafi, pa je tako sve i počelo - ispričala je Ivana za 24 sata. Otkrila je kako su neko kratko vrijeme ona i Ronaldo komunicirali, ali Ivana mu je odmah rekla da ima dečka. - Jasno sam stavila do znanja još tad da imam momka i to je cijela priča - zaključila je.