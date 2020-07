Naša pjevačica pokazala kako se provodi na nudističkoj plaži: 'Sunčam guzu'

Pjevačica Anezi ljeti boravi u rodnom Vrsaru, a slobodne dane od nastupa krati na nudističkoj plaži. Sudionica reality showova "Big Brother" i "Gosopodin Savršeni" i prošle je godine objavila fotografiju s nudističke plaže Koversada, a pratiteljima na Instagramu kazala je kako tamo ide godinama.

- Još od malih nogu mama i tata su me vodili na Koversadu tako da je to meni u potpunosti normalno. Nudistima nije u glavi seks već spajanje s prirodom - objasnila je tada pratiteljima, dajući kako su prema njezinom mišljenju ljudi atraktivniji kad su u badićima ili toplesu, a ne goli.

- Jednog dana ako budem mega popularna i uspješna mogla bih se fotkati gola za neki časopis. Ionako sam nudist - izjavila je svojedobno Anezi.

Pjevačica je nedavno predstavila novi spot za pjesmu "Opa e", a tekst pjesme iskoristila je i u videu koji je postavila na društvenim mrežama.

- Baš me briga tko me gleda, opa, opa, e. Sunčam guzu, nema beda, to mi paše najbolje - glasi tekst pjesme koju je napisao Robert Pilepić.