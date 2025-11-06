Svoje prve susrete i razgovore udvoje odradili su farmeri Željko, Josip E. i Robert. Teška odluka čekala je Josipa – na licu mjesta morao je jednu damu poslati kući, a odlučio se voditi instinktom. „Teško je, ali takva su pravila... Došao sam do odluke. Vesna – oprosti“, tražio je riječi Josip, no nije mu zamjerila. Vrijeme je da svoje dame upoznaju i preostala trojica farmera – Josip Đ., Dejan i Tomislav. Josipove dame jedva su ga čekale upoznati i izrešetati, a on je odlučio biti potpuno spontan, no nervozu nije mogao sakriti.

Prva na redu bila je Marija iz Kragujevca kojoj se farmer jako svidio. Otkrila mu je sve o sebi, no jednu informaciju je vješto skrivala: „Bitno da ja i ti imamo priču, godine su samo broj.“ „Pokušala me hipnotizirati svojim pogledom, to mi se nije svidjelo, ali kao osoba je odlična“, Josip je bio nesiguran. Zagrepčanku Valentinu Josip je zaintrigirao čim je vidjela njegov profil na televiziji, a sad je prvi put sjela preko puta njega. Farmera je iznenadila njezina visina, priznavši da mu malo smeta: „Ne mogu prijeći preko toga!“ Tema oko koje su se najviše povezali bile su životinje, ali i pecanje, što ga je pozitivno iznenadilo.

Dvojica farmera već obavila prvo izbacivanje, a Dejanu na spoj stigla samo jedna djevojka: 'Poželio sam je odmah ljubiti!'

„Nakon prvog susreta mogla bih zamisliti život s njim“, hrabro je otkrila. Poduzetnica Ljiljana iz Zadra samouvjereno je koračala prema svom farmeru, a odlučila mu ja svašta otkriti. „Objavila sam tri knjige o duhovnosti“, šokirala ga je tim podatkom, a pohvalila se i kako radi kao skiperica. I Ljiljana je pokušala vješto izbjeći odgovor o svojim godinama, iako je Josip tvrdio kako mu je to jako važno. „Mislim da smo taman, ne bi te trebale brinuti godine“, kazala je sa smiješkom pa odmah promijenila temu, „Planiram upisati tečaj jahanja i kuhanja. Odmah da ti priznam da nisam neka kuharica.“ Šećer na kraju bila je trenerica fitnessa Danka, koja ga je odmah osvojila izgledom i energijom. „Ne bi bilo loše da s Dankom malo više vježbam“, dodao je.

„Ugodan, pozitivan, komunikativan. Odgovara mi njegova energija“, nije mogla sakriti zadovoljstvo ni osmijeh. Najmlađi farmer Dejan Aniti je kazao da je i više nego spreman, no čekao ga je hladan tuš. „Slušaj, imam jednu situaciju – djevojke koje su ti pisale iz određenih razloga nisu mogle danas doći. Nisu došle sve, ali došao je netko“, kazala je Anita, a on nije gubio nadu. Čekala ga je atraktivna cvjećarica Matea iz Šibenika, presretna jer konkurencije nema. „Poželio sam je ljubiti odmah čim sam je vidio, ali ne može odmah, moramo se prvo upoznati“, iskren je bio Dejan.

Nije trebalo dugo da pokrenu i neke ozbiljne teme. „Želja mi je imati dijete i obitelj, mislim da je to zapravo cijela poanta života“, otkrila mu je Matea. „Preslatka je, prelijepa i baš je želim upoznati cijelu“, Dejan je bio opčinjen, „Ako bude kako je krenulo od starta, onda je savršeno!“

„Iskreno se nadam da idemo u dobrom smjeru, tu sam iz čiste namjere“, zaključila je, „Mora biti čvrst, stabilan i na zemlji. Mora biti svoj!“ Simpatični farmer Tomislav otkrio je kako je i više nego spreman upoznati dame koje su mu pisale, no trema je bila prisutna. Prva je na redu bila Lea, koja je sama željela probiti led. No na spoju je vladala neugodna tišina, a Tomislav je tražio riječi. No on je smatrao suprotno: „Priča, ali slabo se ističe, moraš je stalno poticati.“

FOTO Možete li vjerovati? Ovako je Dominik izgledao kada je ušao u 'Život na vagi'

Magistra povijesti Iris u 'Ljubav je na selu' stiže iz Praga, a ističe se svojom bojom kose i tetovažama. U razgovoru s Tomislavom ona je preuzela inicijativu, no njezine teme su ga pomalo zbunjivale. Iznenadila ga je i činjenicom da pleše pole dance. „Neobična je, ima veliku energiju, non-stop se smije. Prava zafrkantica“, ipak je poručio.

Na kraju je dočekao i vrckavu Petru, koja mu se fizički najviše svidjela. Nju su zanimala farmerova prošla ljubavna iskustva, a otkrila mu je da se jedno vrijeme profesionalno bavila glazbom. „Koketna je pa mi to i prija. Padam na to“, priznao je. Za kraj uzbudljivog dana farmera Josipa Đ. Anita je iznenadila velikim preokretom – odmah je jednu damu morao poslati kući. On im je zahvalio na svemu, priznavši da prevelikih dvojbi ipak nema – kući ide Marija. Kemije jednostavno nije bilo među njima. A što još čeka farmere i dame, otkrit će nova epizoda 'Ljubav je na selu', u ponedjeljak od 21.25 sati na RTL-u.