Iznenada otkazan Severinin koncert! Razlog je bizaran, evo o čemu je riječ

Koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda Severine Vučković, koji je bio zakazan za 15. studenoga u Ljubuškom, iznenada je odgođen, priopćio je organizator koncerta Koral Media na društvenim mrežama. Kao ključni razlog navedeno je preklapanje termina s važnom europskom utakmicom Rukometnog kluba Izviđač Ljubuški, koja je zakazana za 16. studenoga. U službenoj objavi na portalu IKS pojašnjeno je kako u trenutku potpisivanja ugovora o najmu dvorane točan raspored europskih utakmica nije bio poznat ni jednoj od ugovornih strana, što je situaciju učinilo neizbježnom.

Prema detaljima iz priopćenja, ždrijebom održanim 21. listopada 2025. godine odlučeno je da će RK Izviđač svoju prvu utakmicu igrati na domaćem terenu dan nakon planiranog koncerta, dok se uzvratni susret igra tjedan dana kasnije u Luksemburgu. Zbog logističke složenosti pripreme dvorane za dva velika događaja u tako kratkom razdoblju, donesena je odluka o odgodi koncerta. Organizatori su uputili zahvalu Severini i njezinom timu na iskazanom razumijevanju i spremnosti da pristanu na promjenu plana, naglasivši kako će novi datum biti pravodobno objavljen.

Svim obožavateljima koji su već osigurali svoje mjesto poručeno je da mogu ostvariti povrat novca. Oni koji su ulaznice kupili na fizičkim prodajnim mjestima, povrat mogu zatražiti isključivo na tim istim lokacijama. Kupcima koji su ulaznice nabavili putem interneta, sredstva će biti automatski vraćena na račun, bez potrebe za slanjem dodatnih zahtjeva. Unatoč organizacijskim poteškoćama, iz tima poručuju: "Hvala na razumijevanju i vidimo se uskoro na novom terminu koncerta", stoji na službenom Instagram profilu Koral Medije.