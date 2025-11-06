Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
IZNENADNI OBRAT

Iznenada otkazan Severinin koncert! Razlog je bizaran, evo o čemu je riječ

Slavonski Brod: Severina je održala koncert za Dan grada
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
06.11.2025.
u 10:58

Organizator koncerta Koral Media u četvrtak je priopćio kako se dugoočekivani nastup Severine u Gradskoj športskoj dvorani u Ljubuškom odgađa do daljnjega

Koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda Severine Vučković, koji je bio zakazan za 15. studenoga u Ljubuškom, iznenada je odgođen, priopćio je organizator koncerta Koral Media na društvenim mrežama. Kao ključni razlog navedeno je preklapanje termina s važnom europskom utakmicom Rukometnog kluba Izviđač Ljubuški, koja je zakazana za 16. studenoga. U službenoj objavi na portalu IKS pojašnjeno je kako u trenutku potpisivanja ugovora o najmu dvorane točan raspored europskih utakmica nije bio poznat ni jednoj od ugovornih strana, što je situaciju učinilo neizbježnom.

Prema detaljima iz priopćenja, ždrijebom održanim 21. listopada 2025. godine odlučeno je da će RK Izviđač svoju prvu utakmicu igrati na domaćem terenu dan nakon planiranog koncerta, dok se uzvratni susret igra tjedan dana kasnije u Luksemburgu. Zbog logističke složenosti pripreme dvorane za dva velika događaja u tako kratkom razdoblju, donesena je odluka o odgodi koncerta. Organizatori su uputili zahvalu Severini i njezinom timu na iskazanom razumijevanju i spremnosti da pristanu na promjenu plana, naglasivši kako će novi datum biti pravodobno objavljen.

Svim obožavateljima koji su već osigurali svoje mjesto poručeno je da mogu ostvariti povrat novca. Oni koji su ulaznice kupili na fizičkim prodajnim mjestima, povrat mogu zatražiti isključivo na tim istim lokacijama. Kupcima koji su ulaznice nabavili putem interneta, sredstva će biti automatski vraćena na račun, bez potrebe za slanjem dodatnih zahtjeva. Unatoč organizacijskim poteškoćama, iz tima poručuju: "Hvala na razumijevanju i vidimo se uskoro na novom terminu koncerta", stoji na službenom Instagram profilu Koral Medije.

FOTO Emotivna Severina na koncertu u rodnom gradu: Nakon 12 godina borbe moj sin živi sa mnom
Slavonski Brod: Severina je održala koncert za Dan grada
1/24

Ključne riječi
showbiz utakmica odgoda Ljubuški koncert Severina

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Banana man
Banana man
16:34 06.11.2025.

Organizatori su vratili svih 43 prodane karte

ĐU
Đuvegija
14:44 06.11.2025.

Da je to razlog koncert bi odgođen a ne otkazan. Obzirom da je otkazan definitivno ima veze s političkom aktivnošću dotične glede pobačaja. Bogu hvala u Hercegovini još uvijek ima Hrvata katolika koji štite život od začeća.

LE
LetItBe
14:18 06.11.2025.

A I sama Severina nema vremena, smetnula je s uma da mora 18-og biti u Vukovaru na obilježavanju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Umro je Halid Bešlić
GLAZBENA IKONA

Priprema se film o Halidu Bešliću, menadžer otkrio detalje: 'On je simbol čitave epohe'

Film će pratiti Halidov put od ranih dana u rodnoj Knežini kod Olova, preko sarajevskih kafana sedamdesetih godina, sve do stjecanja kultnog statusa jedne od najprepoznatljivijih glazbenih osobnosti Balkana. Poseban naglasak bit će stavljen na prekretnice u njegovu životu – tešku prometnu nesreću koju je preživio, neizmjernu ljubav prema obitelji i publici, brojna humanitarna djela te skromnost koju je zadržao i u trenucima najveće slave

Učitaj još

Kupnja