Dubioza Kolektiv i gosti u pulskoj Areni: Rasprodana po treći put

U godini u kojoj obilježava dva desetljeća rada Dubioza Kolektiv stiže na jednu od najimpresivnijih pozornica našeg podneblja. Ususret koncertu Dubioza je snimila prigodni video uz pomoć glazbenika Duška Kuliša čiji je nastup u Puli nedavno zabranjen. Velebnu pulsku Arenu grupa je dosad rasprodala dva puta, a treći će uslijediti u nedjelju 13. kolovoza u sklopu Adria Summer Festa.

Prvo 2015., pa 2019., a sad i 2023. godine. Dubioza Kolektiv ciklički, svaka četiri ljeta kreće u pohod na Arenu. Kako trenutačno stoje stvari, u obljetničkoj godini bit će to jedina prilika da ih se uživo vidi u Hrvatskoj i jedna od rijetkih uopće u regiji jer će grupa većinu koncertnih datuma posvetiti festivalima u zapadnoj Europi, pa čak i Sjevernoj Americi, točnije Meksiku. Osim proslave 20 godina, nastup u Puli bit će koncertno aktualnog studijskog albuma "Agrikultura", ali i vožnja kroz dva desetljeća mlad, izuzetan repertoar koji uključuje velik hitove kao što su "Kažu", "Himna generacije", "Kokuz", "No Escape (From Balkans)", "Volio BiH", "U.S.A.", "Firma Illegal", "Walter", "Brijuni", "Rijaliti" i mnoge druge.

Kroz godine Dubioza Kolektiv postala je najveći bend na Balkanu, s rasprodanim koncertima u ogromnim dvoranama i arenama. Osim u regiji, grupa iza sebe ima rasprodane koncerte u SAD-u, Kanadi i diljem Europe, kao i impresivne nastupe na velikim festivalima kao što su Glastonbury, Roskilde, Lollapalooza, Sziget, Boomtown Fair, Lowlands ili Das Fest, a drže i rekorde posjećenosti Špancirfesta i Exitove Fusion pozornice.

