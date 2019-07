Ništa od suradnje! Bradley ne želi angažirati Lady Gagu za svoj novi film

Bradley Cooper i Lady Gaga, Oskarovski dvojac koji je oduševio s izvedbom pjesme "Shallow" za film "Zvijezda je rođena", ipak neće surađivati na novom filmu koji će Bradley napisati, glumiti i režirati.

Nakon brojnih natpisa o romantičnoj vezi glumca i pjevačice te problema koji su doveli do razilaženja Coopera i modela Irine Shayk, mediji su još uvjerenije pisali kako iza cijele situacije stoji tajna veza Bradleyja i Gage. Za film o skladatelju Leonardu Bernsteinu pisalo se i da bi mogao angažirati nagrađivanu pjevačicu, ali izvor blizak glumcu to je negirao.

Od dodjele nagrade Oscar dosta se nagađa o odnosu 33-godišnje pjevačice i 44-godišnjeg glumca, od toga da žive zajedno do glasina o trudnoći, a spominjalo se i vjenčanje. Bradley Cooper s ruskom manekenkom Irinom Shayk, naime, ima dvogodišnju kći Leu De Siene.

Foto: PA/Pixsell

Unatoč tome što je Lady Gaga više puta objasnila da je kemija koju su svi vidjeli na filmu prava, kao i njihova ljubav, ali samo zato što su oni htjeli zbog filma to postići, a ne na način koji mediji prikazuju, mnogi ipak ne vjeruju u to. Gaga je prije Oscara prekinula zaruke sa Christianom Carinom, što znači da su oboje trenutno slobodni.

Manekenka i glumac prekinuli su nakon četiri godine veze, a razlog još uvijek nije poznat javnosti. I nakon prekida nastavili su se svađati jer Bradley želi da mu kći živi u Los Angelesu gdje je i on, dok se Irina nakon prekida preselila u New York i želi tamo živjeti s kćeri. Navodno su oboje uporni i ne žele popustiti onom drugom, što bi moglo dovesti do gadne bitke o skrbništvu nad dvogodišnjom kćeri.