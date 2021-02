Drama u Zagrebu: Nikolina Pišek i kći Una (5) pronađene onesvještene u stanu

Voditeljica Nikolina Ristović (ex. Pišek) i njena kći Una (5) u noći sa subote na nedjelju izbjegle su pravu tragediju u stanu u Zagrebu. Naime, u njihovu domu pukla je plinska cijev koja osigurava grijanje cijele zgrade, a Nikolina i Una su se otrovale ugljičnim monoksidom, piše Telegraf.

– Sve se dogodilo u noći između subote na nedjelju. Nikolina se oko 20 sati čula s Vidojem koji je zbog posla morao otići u Beograd. Tada mu je rekla da je s kćeri došla iz grada i da će zajedno gledati film i odmarati se. Potom je Nikolina pozvala supruga oko 1 sat u noći i rekla kako Una povraća i ima jaku glavobolju. Tada mu je rekla da se ni ona ne osjeća najbolje. Vidoje je savjetovao da odmah krenu k doktoru, što je Nikolina poslušala – ispričao je izvor blizak voditeljici za Blic te objasnio kako je Vidoje zvao nekoliko minuta kasnije, ali se Nikolina nije javljala.

Foto: Instagram

Tada je odlučio poslati nekoliko prijatelja da provjere što se dogodilo s Unom i Nikolinom, ali nitko nije otvarao vrata. Jedino su lajali psi.

– Nakon toga su razvalili vrata i vidjeli Nikolinu koja je bila u besvjesnom stanju na podu, dok je kći ležala u krevetu isto u besvjesnom stanju – objasnio je izvor.

Vatrogasci su došli na mjesto nesreće te izmjerili sedam puta veću dozu plina od dopuštene, a Nikolina i Una odvezene su u bolnicu kolima hitne pomoći. Nikolina je danas puštena kući, a kći se i dalje nalazi u dječjoj klinici. O svemu se oglasila i voditeljica.

– Nisam željela da se to dozna, ali točno je da je u noći između subote i nedjelje došlo do curenja plina za grijanje. Nisam htjela s tim izaći u javnost dok ne bude definitivno, kriminalistička policija sada obavlja očevid. Što se zapravo dogodilo? Obavljena je adaptacija poslije potresa... – počela je objašnjavati Nikolina pa dodala: – Neću ništa tvrditi budući da nemam nikakvu informaciju, ali izgleda da je došlo do neke pogreške zbog tih radova, ali ne mogu ništa tvrditi. Ali, to je točno. Kći i ja smo nakon toga završile u bolnici, sada smo dobro – završila je voditeljica.