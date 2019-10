Doris Pinčić Rogoznica: 'Sutra je moj zadnji radni dan'

Vesela Doris Pinčić Rogoznica na svom Instagramu obznanila je da više neće biti voditeljica na Narodnom radiju.

- Dragi moji, Sutra je moj zadnji radni dan na Narodnom radiju - započela je objavu pa nastavila:

"Nakon skoro sedam prekrasnih godina suradnje odlucila sam da je vrijeme za neki novi put… Tokom svog ovog vremena na nasoj zgradi družila sam se s ljudima koji su putem postali moji prijatelji i obitelj. Zato mi nije bilo jednostavno donijeti odluku o odlasku. Ali život je prepun promjena, očekivanih i neočekivanih. Svoj sam posao radila sa sto posto srca od prvog dana i bit će tako i sutra, zadnjeg dana. Zahvaljujem se svima vama koji ste bili uz mene, koji ste me slušali, zvali, pisali sve ove godine. Zajedno smo plakali i smijali se, dijelili teške, ali i one divne trenutke kojih je bilo puno više. Odsad pa nadalje smo s iste strane, iako ipak mislim da ću ja zauvijek biti najvjerniji slušatelj i obožavatelj onog što ide u kategoriju #najboljadomacaglazba. Imam lijepe ideje i planove za budućnost, hvala svima koji me pratite i inspirirate, uskoro vam pišem o svemu", napomenula je Doris dodavši da fanovi ne zaborave zapjevati iz sveg glasa "Svirajte, svirajte, pjesmu ponesite njoj".

Pinčić zasada ne otkriva gdje će se angažirati.