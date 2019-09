Suprug Doris Pinčić otkrio kako su bez kredita uspjeli kupiti kuću

Skromnost je njegova vrlina, a glazbeni talent neupitan je. Boris Rogoznica, svoj put na sceni gradi polako, ali sigurno. Sve njegove pjesme, emotivne su priče, u kojima se većina lako prepoznaje.

Dalmatinski pjevač i ponosni suprug voditeljice i glumice Doris Pinčić Rogoznice nedavno je najavio da će krajem ovog mjeseca cijela obitelj preseliti u novi dom.

- Uspjeli smo kupiti kuću bez kredita u ovih zajedničkih sedam, osam godina intenzivnog rada. Jako smo sretni i ponosni zbog toga, jer je to nekako životna misija većini parova. Oboje smo odrasli u kućama u Dalmaciji i takva se sloboda ne može mjeriti sa stanom, koliko god on bio velik - objasnio je Boris za Slobodnu Dalmaciju dodavši kako će u novom domu biti puno više prstora; dodatne sobe za kućni studio, velika kuhinja u kojoj će snimati Doris za potrebe njezinih kulinarskih emisija i sponzoriranih objava na Instagramu.

Boris i Doris su početkom rujna proslavili 7. godišnjicu braka, a priznao je kako bi volio da prošire svoju obitelj.

- Zaista volim raditi djecu, tako da, što se mene tiče, volio bih da idemo i na treću bebu - rekao je Boris koji je ovog tjedna svoje fanove počastio novom skladbom 'Sve grijehe piši na mene'.

Svojevrsna je to zahvala ljubavi i potpori, koju bi većina trebala imati i pružati u vezama. Kroz jednostavnu, ali istovremeno pozitivnu, razigranu i rasplesanu podlogu, Boris nas vodi na još jedno glazbeno putovanje, o kojem ćemo razmišljati.

'Imam osjećaj kao da sam cijeli život čekao na ovu pjesmu. Kada sam je prvi put čuo, neki glas mi je rekao: "To je to, to je pjesma tvog života!"', poručio je ovom prigodom Boris.

'Sve grijehe piši na mene', na savršen način prezentira i Borisu glazbenu misao vodilju, jer se odlično nastavlja na njegove prethodne uspješnice. Ovoga puta, odustao je od svog autorskog potpisa i udružio snage s poznatim dvojcem Neno Ninčević i Mirom Buljanom, od kojih prvi potpisuje tekst, a drugi glazbu.

Spot Borisove nove pjesme možete pogledati ovdje.

'Sve se posložilo i ja sam napokon spreman za jedno novo poglavlje svog života koje neminovno dolazi. Prvenstveno bih zahvalio autorima Neni i Miru, što su ovakvu pjesmu povjerili baš meni a mogli su i puno "većima" od mene. Hvala Jerku Mariću, na izradi predivnog spota i pronalasku čarobnih lokacija u Istri. I svakako obitelji, bez koje ne bi imalo smisla ovoliko se truditi i ustrajati.', istaknuo je Boris.

Jedno je sigurno, novom pjesmom Boris Rogoznica, potvrđuje mjesto koje zaslužuje na sceni, a ono najbolje tek dolazi.