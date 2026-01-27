Victoria Beckham usred obiteljskog skandala objavila veliku vijest, fanovi se pitaju samo jedno

Dok se obiteljsko carstvo Beckhamovih trese pod teretom javnih optužbi, Victoria Beckham je u Parizu, okružena bljeskovima fotoaparata i elitom modnog svijeta, doživjela jedan od najvećih trenutaka svoje karijere. U elegantnoj crnoj haljini vlastitog dizajna, koja je savršeno oslikavala njezin prepoznatljiv minimalistički stil, bivša pjevačica, a danas cijenjena dizajnerica, primila je titulu Viteza Reda umjetnosti i književnosti (Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres). Ceremonija, održana u palači francuskog Ministarstva kulture, trebala je biti kruna njezina dugogodišnjeg rada i tranzicije iz pop ikone u modnu autoricu. Uz nju su stajali suprug David te djeca Romeo, Cruz i Harper, formirajući sliku savršenog obiteljskog jedinstva. Ipak, odsutnost jednog člana bacila je tamnu sjenu na cijeli događaj, podsjećajući svijet da se iza kulisa "Brenda Beckham" odvija prava drama.

Odlikovanje joj je uručila francuska ministrica kulture Rachida Dati, koja je Victoriju opisala kao "globalnu ikonu koja zauzima posebno mjesto u srcima Francuza". Dati je pohvalila njezin "pedantan, gotovo arhitektonski pristup" dizajnu odjeće te istaknula kako je Beckham, čije se kolekcije prikazuju na prestižnom Pariškom tjednu mode od 2022. godine, svojim radom i predanošću izgradila duboku i trajnu vezu s Francuskom. Ovo priznanje, koje su prije nje primili velikani poput Demne, Petera Marina i pokojnog Andréa Leona Talleyja, predstavlja službenu potvrdu statusa koji je Victoria godinama gradila u industriji koja rijetko prašta i još rjeđe prihvaća autsajdere. Primajući medalju sa zelenom vrpcom, Victoria je održala emotivan govor u kojem je zahvalila francuskoj modnoj zajednici na prihvaćanju, ali posebne je riječi uputila svojoj obitelji, nazvavši supruga Davida svojim "prvim investitorom" i zahvalivši djeci što "uvijek vjeruju u njezinu viziju".

No, dok je Victoria u Parizu primala pohvale, s druge strane Atlantika odjekivale su riječi koje su uzdrmale temelje njezine obitelji. Samo tjedan dana ranije, njezin najstariji sin Brooklyn Peltz Beckham na društvenim mrežama objavio je eksplozivnu izjavu, tvrdeći kako nema namjeru pomiriti se s roditeljima koji su, prema njegovim riječima, godinama pokušavali "uništiti" njegovu vezu i brak s bogatom nasljednicom Nicolom Peltz. Brooklyn je iznio niz teških optužbi, a najviše je odjeknula ona o incidentu s njihovog vjenčanja. Tvrdio je da mu je majka "ukrala" prvi ples, pojavivši se na podiju umjesto njegove supruge i plešući s njim na "neprimjeren način" pred pet stotina gostiju, zbog čega se osjećao "poniženo kao nikada u životu". Njegove tvrdnje potvrdio je i DJ Fat Tony, koji je bio na vjenčanju, opisavši kako je pjevač Marc Anthony pozvao Victoriju na pozornicu umjesto mladenke, što je Nicolu natjeralo u plač.

Odsutnost Brooklyna i Nicole u Parizu bila je stoga više od običnog nedolaska; bila je to jasna poruka i potvrda dubokog raskola. Dok su David i ostatak klana pozirali kao ujedinjena fronta, izvori bliski obitelji otkrili su medijima da je David "bijesan" zbog sinovih istupa, ali da je istovremeno odlučan "popraviti nered" i podržati suprugu koju su optužbe duboko potresle. Njegov jedini javni komentar bio je uopćena izjava za CNBC o tome kako "djeci morate dopustiti da griješe" jer tako uče, što su mnogi protumačili kao suptilan odgovor na sinovljeve optužbe. U međuvremenu, dok je obitelj Beckham slavila u Parizu uz modne moćnike poput Antoinea Arnaulta i Françoisa-Henrija Pinaulta, Nicola Peltz je na TikToku objavila romantični video s Brooklynom, šaljući vlastitu poruku zajedništva. Tako je svečana pariška noć, umjesto čistog trijumfa, postala još jedna scena u složenoj sagi o slavi, obitelji i cijeni koju sa sobom nosi život pod svjetlima reflektora.