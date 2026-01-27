VIDEO Najseksi glumica objavila video kako vješa grudnjake, sad joj prijeti kazna za vandalizam

Glumica Sydney Sweeney svojim je najnovijim potezom izazvala buru na internetu. U videu koji podsjeća na akcijski film, 28-godišnja zvijezda odjevena u tamno penje se na legendarno slovo "H" znaka Hollywood. Svrha noćne akcije bila je gerilska kampanja u kojoj je na znak povješala niz grudnjaka, najavljujući tako lansiranje svoje nove linije donjeg rublja pod nazivom SYRN, čije je lansiranje zakazano za siječanj 2026. godine.

Iako je potez postao viralan, glumici prijete ozbiljne pravne posljedice, uključujući optužbe za vandalizam i neovlašteni ulazak. Njezin produkcijski tim imao je dozvolu za snimanje u blizini znaka, no kako navodi TMZ, nisu dobili ključno odobrenje Hollywoodske gospodarske komore za penjanje ili mijenjanje strukture.

Sydney Sweeney thought she had a bold idea: under cover of night, climb the iconic Hollywood Sign in Los Angeles and drape dozens of bras over its giant letters to promote her new lingerie brand, filming the whole thing with a crew in tow. It made for a striking visual — bras… pic.twitter.com/Hjcp7BiFiJ — Dr. CZ (@AngelMD1103) January 27, 2026

Iz Hollywoodske gospodarske komore potvrdili su da nikakva dozvola za takvu akciju nije izdana te da je produkcija bila upozorena na pravila. Iako su grudnjaci brzo uklonjeni, još se čeka odluka o mogućoj policijskoj prijavi. Penjanje na znak strogo je zabranjeno, a prijašnji su prekršitelji, poput onih koji su 2017. promijenili znak u "Hollyweed", bili uhićeni.

Sydney Sweeney

Stručnjaci potez nazivaju "kaos marketingom", gdje je medijska pažnja vrjednija od kazne. Vrijednost globalne pokrivenosti višestruko nadmašuje moguće sankcije, a dodatnu težinu priči daje informacija da liniju SYRN podupire i milijarder Jeff Bezos. Skandal se događa dok njezin film The Housemaid ruši rekorde na blagajnama sa zaradom većom od 290 milijuna dolara, potvrđujući da je Sweeney spremna na sve za promociju.