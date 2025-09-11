Naši Portali
VEČERA ZA 5

Domaćin obilnom večerom oduševio goste i osvojio maksimalnih 40 bodova: 'Gogo svaka čast, sve je bilo savršeno!'

VL
Autor
Vecernji.hr
11.09.2025.
u 19:05

S obzirom na hladnoću vani ekipa se odmah smjestila za stol i tamo nazdravila večeri prigodnim aperitivima. Goran je pripremio i koktele, koje su gošće objeručke prihvatile, dok su Zlatko i Nenad odlučili nazdraviti šljivovicom. „Baš mi je fora što nam je pripremio koktele i baš su bili fini“, zadovoljno je komentirala Željka.

Simpatični frizer Goran kuhao je za Željku, Sandru, Zlatka i Nenada u Bošnjacima četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru osvojio je maksimalnih četrdeset bodova i tako se pridružio Zlatku na vrhu ovotjedne ljestvice. Pripremu večere domaćin je započeo desertom nazvanim 'Balerina u bijelom' po uzoru na Pavlovu tortu, koja je ime dobila po balerini Ani Pavlovoj. Košarice od bjelanjaka pripremio je unaprijed kako bi se stigle na vrijeme posušiti. Zatim je pripremao kremu od žumanjaka, mlijeka i šlag kojima je napunio košarice i ukrasio ih bobičastim voćem.

Slijedila je priprema glavnog jela, naziva 'Labuđe jezero' – prženog lungića s umakom od vina, temeljca i pekmeza od šljiva uz koje je Goran pripremio domaće njoke, ali i priznao kako inače kupuje gotove njoke. Zlatko je ispravno pretpostavio da će Goran u glavnom jelu kombinirati lungić s pekmezom od šljiva i komentirao kako se tome baš veseli i našalio se kako će domaćinu dati jedinicu ako se ispostavi da će ipak biti neka druga kombinacija. Preostalo je pripremiti predjelo – domaće raviole punjene sirom i prženom slaninom s kremom od tikve, partizana i muškatnog oraščića. Predjelo 'Copellia'.

Domaćin obilnom večerom oduševio goste i osvojio maksimalnih 40 bodova: „Gogo svaka čast, sve je bilo savršeno!"
S obzirom na hladnoću vani ekipa se odmah smjestila za stol i tamo nazdravila večeri prigodnim aperitivima. Goran je pripremio i koktele, koje su gošće objeručke prihvatile, dok su Zlatko i Nenad odlučili nazdraviti šljivovicom. „Baš mi je fora što nam je pripremio koktele i baš su bili fini“, zadovoljno je komentirala Željka.

Predjelo je stiglo pred goste i svidjelo im se, kako izgledom, tako i okusom. „Okus je bio odlučan i kremozan, bilo je to zaista jedno dobro predjelo“, komentirao je Nenad. Glavno jelo još se više svidjelo gostima, posebice Zlatku koji je upravo ovo jelo i priželjkivao: „Glavno jelo je okusom bilo fenomenalno, jako se lijepo slaže svinjetina i taj pekmez od šljiva, odlično“, rekao je, a Želja dodala: „Izgled glavnog jela bio je stvarno s njegovim potpisom, odlično.“

„Današnja atmosfera za stolom je bila puno mirnija. Nastavili smo u ritmu i bili smo opušteni, i možda još i opušteniji nego jučer, ali dosta mirni“, primijetio je Zlatko. „Desert je bio jako raskošan i baš je bilo onako 'ajmo počet jest', nakon ovog morat ću na dijetu mjesec dana“, komentirao je oduševljeno Zlatko 'Balerinu u bijelom', a s tim da je desert bio odličan slagali su se i ostali gosti. Nakon večere domaćin je ekipi podijelio poklone - pakete s domaćin proizvodima i ručnim radovima, a onda su im se pridružile gospođe iz ženskog vokalnog ansambla 'Nene' i zapjevale.

FOTO Duga crna kosa, dugi 'french' nokti! Goran večeras kuha u 'Večeri za 5', frizer je i ima osebujan stil
Preostalo je ocijeniti večeru, a gosti su bili složni - Goran je zaslužio maksimalnih četrdeset bodova: „Gogo svaka čast, sve je bilo baš onako kako treba, nemam nikakvih zamjerki“, rekla je Sandra, a Zlatko dodao: „Sve je bilo savršeno, Gogo hvala ti!“ A tko će odnijeti pobjedu u ovom tjednu 'Večere za 5' - ne propustite doznati sutra u novoj epizodi na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

