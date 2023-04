Liječnik usred 'Milijunaša' na Tariku izveo Heimlichov zahvat: 'Malo ste veliki'

U večerašnjem milijunašu Marko Vukušić osvojio 150 eura jer nije znao odgovor na pitanje 'Koji je Šimun na dijelu puta prema Golgoti Isusu Kristu pomogao nositi križ?: Bogoprimac, Makabejac, Kanaanac ili Cirenac?'. Točan odgovor bio je Cirenac dok je Marko odgovorio da je riječ o Bogoprimcu. Nakon njega nasuprot Tarika sjeo je mladi liječnik Borna Antončić, 25-godišnjak koji stažira u Zagrebu.

Na 10. pitanju Borna i Tarik su se ustali pa je mladi liječnik na glumcu i voditelju demonstrirao Heimlichov zahvat.

- Malo ste veliki - rekao mu je liječnik.

Pitanje je glasilo 'Kojom se granom kirurgije bavio američki liječnik Henry Heimlich. Borna je točno odgovorio da je riječ bila o torakalnoj kirurgiji.

Do 12 pitanja stigao je s nevjerojatnom lakoćom, no tu je zapeo. Nije znao turistički slogan koje je države "Zemlja podrijetla"?: SAD-a, Etiopije, Njemačke ili Tajlanda.

- Ovo ne znam, ovu činjenicu, prvo me vuče na Afriku budući je ona kolijevka čovječanstva, na Etiopiju, ali nisam sto posto siguran, rekao je Borna.

Nakon kraćeg razmišljanja odlučio se za poziv. Džoker je savjetovao odgovor B - Etiopija a to je potvrdilo i Borninu sumnju i zahvaljujući tome osvojio je 18.000 eura.

Iz toga otvorio je i 14. pitanje za 68.000 eura.

Pitanje je glasilo 'Koja je prva riječ teksta Ustava Republike Hrvatske? A - izražavajući; B- polazeći, C- poštujući ili D - zadržavajući'

- Ovo ne znam, svakako ću koristiti džoker, samo ne znam da li da prvo iskoristim "pola-pola" da olakšam publici ili da pitam publiku direktno - izjavio je Borna.

Filipović mu je savjetovao da prvo pita publiku, a nakon toga prepolovi.

Odlučio je ipak zatražiti mišljenje publike. Njih 12% odlučilo se za izražavajući, 24% za polazeći, 64% za poštujući i 0% za zadržavajući.

- Ovo je igra, tako da ću ja probati pa "kud puklo da puklo", rekao je Borna.

Odabrao je C kao konačan odgovor, no to nije bilo točno, pa je otišao kući s 5000 eura.

Točan odgovor nalazio se pod A - izražavajući.

