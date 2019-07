Domaći glazbenik skinuo se do kraja: 'Obožavateljice su mi slatka briga'

Grupa Pravila igre jedna je od najomiljenijih domaćih grupa među pripadnicima ljepšeg spola, a brojnim djevojkama je osim pjevača Ivana penezića za oko zapeo i osnivač i bubnjar grupe, 34-godišnji Goran Belošević.

Goran je nedavno snimio i set provokativnih fotografija, na kojima se dobro vidi njegovo isklesano tijelo. Na jednoj je fotografiji potpuno gol, a strateško mjesto pokrio je lubenicom.

- Već smo odavno imali ideju da se svi u bendu slikamo goli za Haloween s bundevama ispred nas. Kako to nismo napravili, sjetio sam se da to probam s bundevom - sa smiješkom nam je kazao Goran koji je bivši sportaš pa trenira tri do pet puta tjedno. Malo je poznat podatak da je bio juniorski prvak Hrvatske u tenisu, a tijekom karijere igrao je i protiv danas najboljih svjetskih tenisača Đokovića, Nadala, Čilića i Berdycha.

Foto: Mislav Žabarović

- Sa svima njima sam bio al pari, čak sam znao i pobjeđivati Đokovića na trening mečevima. Imao sam dobar potencijal, no nakon povrede zgloba morao sam se ostaviti tenisa u 21. godini - veli Goran koji i dalje povremeno zaigra. Tako je prije dvije godine sparirao i s prijateljicom Anom Konjuhom, kada se oporavljala od ozljede.

Grupa Pravila igre trenutačno je na ljetnoj turneji. Baza im je Rogoznica, pa će se tako stići i odmoriti, a onda će se pripremati i za novi album. Nedavno su snimili i prvu pjesmu na slovenskom "Moje roke so ledene", no to nije kraj iznenađenjima.

- Radimo pjesmu koja će izaći u studenom a bit će svojevrsna suradnja s jednim fakultetom. Ne smijem vam više otkriti, no siguran sam da će čitatelji Večernjeg to prvi saznati - kazao nam je Goran Belošević.

Zanimalo nas je i kako se Goran bori s navalom obožavateljica, koje ga svakodnevno bombaridraju porukama.

- Moram vam reći da su to slatke brige. Nedavno sam prekinuo višegodišnju brigu, tako da sam sad sretno slobodan - kaže Goran.