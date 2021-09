Domaća pjevačica zbog pandemije ponovno studira: 'Prava sam štreberica'

Zadarska pjevačica Emilija Kokić (53) osim glazbene karijere danas uspješno vodi svoju školu pjevanja, a tijekom pandemije okrenula se studiranju. "Prava sam štreberica, pa ja nešto studiram, ali to ću otkriti tek kad završim. Zapravo mi je taj prisilni predah dobro koristio na fakultetu. Ova peta godina mi je bila izuzetno naporna i zahtjevna pa sam itekako dobro uložila svoje slobodno vrijeme i posvetila se stvarima koje me duboko zanimaju", kazala je Zadranka te objasnila da je svemu povod bila pandemija koronavirusa.

Objasnila je i kako je nastala njezina škola pjevanja te koje su njezine metode poučavanja. "Moja škola pjevanja nastala je spontano i slučajno, bez neke moje jasne namjere. Iznutra sam osjećala da je ta moja pjevačka karijera zapravo počela jako silovito. Nakon toga što u anonimnom bendu pobijediš na Eurosongu, pa taj uzlet, pa rat, pa završiš u podrumu pod granatama, pa sve skupa splasne, pa se bend raspadne, nakon čega sam išla u solo karijeru... Osjećala sam intuitivno u sebi da mene još ima, nije me zadovoljavala samo pjevačka karijera. Osjećala sam da me uzima cijelu, a htjela sam otkriti što to još leži u meni", prisjetila se pjevačica. "Pjevanje je divan hobi, prekrasno je za sve koji imaju taj talent, a ja se uvijek trudim da bude zabavno. Ne može to biti dril pun nekakvih suhoparnih vježbica za vokalnu kondiciju koje će ljudima biti dosadne. Poanta je da je korisno, ali i zabavno", opisala je svoju metodu rada te dodala da s onim polaznicima s kojima može raditi online, tako i radi, ali i da nije svima moguće znanje prenijeti na ovaj način. Kaže i da učenici nisu sretni s online načinom rada. Škola joj je bila pogođena, a poslije i zatvorena.

Kokić je rekla da danas nije aktivna u pjevačkom smislu na način da nastupa, ali da snima i da je diskografski aktivna. "Prisutna sam, a sad odjedanput nema ničega pa sam zapela u svojoj čežnji i za jednim i za drugim", otkrila je pjevačica.

Podsjetimo, Kokić je s grupom Riva pobijedila na Eurosongu 1989. godine izvodeći 'Rock Me Baby'. Nakon raspada grupe, Kokić se upustila u solo karijeru te je imala brojne hitove poput 'Ja sam vlak' koji je otpjevala s Ninom Badrić, 'Santa ledena', 'Javi se'.

