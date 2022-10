Domaća glumica iskreno: 'Jedna sam od rijetkih koja može reći da jako dobro živi od kazališta'

Zagrebačka glumica Ana Begić Tahiri (43) nedavno je ostvarila ulogu u hit predstavi "Tvorničke postavke", redateljskom prvijencu Ksenije Marinković, a u kinima je gledamo u sporednoj ulozi u filmu "Marginalci" Jana Kerekeša. U intervjuu za RTL.hr govorila je o svom poslu, te se i prisjetila uloge u "Bibinom svijetu".

- Uloga mi je bila zabavna, naravno da predrasuda ima, ovdje je jedan sraz mentaliteta, generacija, pogleda, jako je zabavno napravljeno, mislim da nimalo uvredljivo. I ako je trebalo biti tako, vrlo brzo se pokopa. To se otprilike tako događa kod mene i u privatnom životu. Ako i krenem lajati, vrlo brzo zatvorim usta, kazala je Ana o ulozi u predstavi kazališta Moruzgva. Dodala je i kako joj nije naporno.

- Nije mi naporno, radim puno za nezavisne teatre, osim što sam u angažmanu HNK, užasno puno radim za Kerekeš Teatar i za Kazalište Moruzgva, to su naravno putujuća kazališta. Nisam naravno jedina, ali među rijetkima koja može reći da jako dobro živim od kazališta. To mi je drago, kazala je glumica koju i danas svi pamte po ulozi u seriji "Bibin svijet".

- Tada sam imala 24 godine, a sada imam 43 godine. Danas bi mi bila točna, danas je to to godište. Možda malo mlađa, 'ajmo reći da bi ona imala 36 godina. Bila sam više od deset godina mlađa, s dvoje djece. I to djece koja nisu mala. Drago mi je da se uloga dogodila tada kada se dogodila, iako bi mi sada puno bolje sjela, kazala je Ana i dodala kako joj je drago da sad ima širok dijapazon uloga.

- Ima jedan dio života kada sam bila ukalupljena u jedno te iste uloge. S godinama je to baš šaroliko. Sada se to dogodilo i s Tvorničkim postavkama, i s ‘Ja, trudnica’ i s ‘Genijalna prijateljica’ i sada će to biti s predstavom ‘Plodna voda’, pa je bilo s ‘Ljudi od voska’, pa s ‘Ciganin, ali najljepši’, sve hit predstave. Baš jedan dijapazon drugačijih uloga tako da, to valjda kako si stariji jednostavno te tako krene. Bila sam zadovoljna sa svakom, a iako mi na prvu nije sjela, poslije mi je dobrodošla, rekla je Begić Tahiri.

