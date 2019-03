Domaća glumica dobila otkaz zato jer je ostala u drugom stanju

Glumica Petra Težak dobila je otkaz u predstavi "uspjeh preko noći" kazališta Histrioni zato jer je ostala u drugom stanju. Ona je u predstavi redateljice Saše Broz trebala glumiti Karen, privremenu sekretaricu u uredu šefa producenata u holivudskom studiju. Kada je saznala da je trudna šest tjedana, sretnu je vijest priopćila kolegama na setu. No, producent predstave Zlatko Vitez uručio joj je otkaz preko redateljice, piše miss7.

- Redateljica mi je prenijela odluku o otkazu, preko nje je sve išlo. Bila sam zgrožena u tom trenutku. Suze su mi krenule niz lice, osjećala sam se jadno i tužno u isto vrijeme. I cijela moja obitelj bila je u šoku. Nitko nije mogao vjerovati da se to događa, ali svi su mi rekli da pustim to, da nije vrijedno i da se trebam veseliti djetetu jer je to najbitnije. Producent mi se nikada nije obratio. Zvala sam ga i nije mi se javio, a redateljica mi je napomenula da ga ne trebam ni zvati jer joj je rekao da mi se neće javiti - kazala je Petra.

Unatoč savjetima svoje obitelji, glumica je prijavila slučaj pravobraniteljici za ravnopravnost spolova Višnji Ljubičić, koja je presudila da se radi o diskriminaciji trudnica, objavio je portal teatar.hr.

Inače, Petra Težak slobodna je glumica koja danas, bez obzira na trudnoću, igra u drugim kazališnim kućama. Nakon što joj je uručen otkaz Hsitrioni su angažirali Lanu Gojak, a premijera predstave kasnila je 20 dana.

Histrioni su u odgovoru pravobraniteljici kazali kako bi u slučaju alternacije morali potrošiti novac za izradu novog kostima. Također su napisali kako trudnica ne može biti “snažna, samostalna, jaka i privlačna žena”, kakvu predstavlja lik Karen u tekstu Davida Mameta.

Inače, Histrioni su od Grada Zagreba za ovu predstavu dobili 250 tisuća kuna iz proračuna.

- Meni je strašno i nepojmljivo da trudnice dobivaju otkaz, posebice u današnje vrijeme kada stalno govorimo o demografiji i o tome kako izumiremo, kako nestaje Hrvatska i kako je bitno da se rađa puno djece. Do sada nisam imala ni sa kim problema. Radila sam jako puno projekata i u prvoj trudnoći, ovo mi je druga i stvarno nisam imala nikakvih neugodnosti. Zbog toga me iskreno šokiralo što je netko sposoban to napraviti na ovakav način. Čula sam da ima još slučajeva i to je stvarno iznenađujuće i zabrinjavajuće. Svi su mislili da će ovo proći 'ispod radara', ali nisam to željela dopustiti. Svaka žena treba hrabro koračati kroz život i maksimalno uživati u njemu. Nitko nas ne može uvjeriti da smo manje vrijedne - rekla je Petra Težak za miss7.

