Ocu Vidoja Ristovića pozlilo nakon sprovoda: 'Teško dišem, doktori su oko mene'

U Beogradu je prije dva dana pokopan Vidoje Ristović, suprug naše voditeljice Nikoline Ristović. Njegova obitelj teško podnosi ovu tragediju, a posebno njegov otac Viktor, poznatiji kao Miša Grof koji je u razgovoru za srpske medije otkrio da mu je pozlilo, teško diše i da su doktori oko njega.

"Nemam trenutno snage puno pričati. Znam da ima milijun pitanja za mene. Teško dišem, doktori su oko mene i cijeli dan sam proveo u krevetu. Naglo mi je pozlilo, bolje je da je uvijek netko tu pored da može uskočiti ako se nešto dogodi" kazao je za Kurir Miša Grof i nastavio:

"Mislim da je sada najmanje bitno to šta se događalo u stanu za koji me pitate. Sin mi je umro, to je nešto što mi je cijelo vrijeme pred očima. Kad mi bude bolje i kad osvijestim da Vidoja više nema, progovorit ću o svemu", zaključio je.

Podsjetimo, Vidoju je, kako su pisali srpski mediji, proteklog vikenda iznenada pozlilo dok je bio na masaži, a hitna pomoć nakon dolaska konstatirala je smrt. Desetak minuta nakon što je saznao stravičnu vijest na mjesto tragedije stigao je i njegov otac Viktor Ristović, a kasnije je otkrio i rezultate nalaza obdukcije. Tada je prvi put progovorio za medije o smrti sina jedinca i izjavio kako mu se srce slama.

– Naša tuga za sinom je neizmjerna, srce nam se slama! Nije primjereno ni da se drugi ni ja bavimo temama koje su toliko prizemne i sramotne, u trenutku kada nas je napustilo mlado i divno biće. Moram reći da moj sin nije umro tijekom odnosa. Danas su mi stigli nalazi obdukcije. Do smrti je došlo jer mu je zakazao dišni sustav, što je prouzročilo popuštanje rada srčanog mišića – kazao je tužnim glasom Miša Grof, pa dodao: – Molim Vas nemojte oskvrnjivati uspomenu na mog sina, oca dvije divne kćerkice, imajte dušu i pustite ga da počiva u miru! – kazao je Viktor Ristović.

Od voljenog supruga na društvenim mrežama oprostila se i Nikolina Ristović i dirljivim riječima ganula mnoge.

"Ovakvog te se želimo sjećati. Nasmijanog, vedrog, u bojama, pod suncem. Sa svima nama... Samo da je ovakvih trenutaka bilo više… Da nismo jurili za još jednom obavezom, za još nekom prilikom, čekali da se još nešto posloži da bismo mogli svi na okupu biti ovako sretni. Neki susreti nikada se ne dočekaju. Ali i ovako sam bogata – i svi mi zajedno – bogata zbog svih neprocjenjivih trenutaka s tobom koji bi mogli ispuniti i tri života. I hvala ti na svakom od njih. Oprosti mi i hvala ti na svakoj tuzi – i one su nas gradile. Hvala na ljubavi. Hvala na Uni. Živjet ćeš u svakome od nas, dok dišemo. I gledat ćemo te u tvojoj Uni i tvojoj Matei, i znati da smo s tobom dok one rastu tebi na ponos. Naš si. Putuj i ne brini…", napisala je voditeljica pored albuma njihovih fotografija, a brojni pratitelji u komentarima su joj izrazili sućut.

VIDEO Pucnjava ispred Arene u Puli tijekom snimanja scena za seriju FBI: International