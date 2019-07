Domaća dizajnerica o neugodnosti: 'U Japanu sam živjela 9 godina i ovo mi se nije dogodilo'

Ljupka Gojić Mikić ugostila je u Zagrebu svoju prijateljicu iz Japana kojoj je uvijek pričala o svojoj rodnoj zemlji, ali nažalost neugodno iskustvo koje je njezina prijateljica imala natjeralo je Ljupku da napiše objavu na Instagramu o tome.

Nije se nadala ovome

"Prvi sam je put pustila samu po najdražem gradu... od Glavnog kolodvora do Knežije taksi je platila 140 kn! Mi smo sramota planeta Zemlje!", napisala je Ljupka. Inače je prosječna cijena za ovu relaciju do 50 kuna pa je jasno zašto je Ljupka uzrujana zbog cijene.

Kada smo je nazvali, Ljupka nam je objasnila zašto je odlučila ovo podijeliti na društvenoj mreži.

- Ne volim da se drami oko ne znam čega, ali samo sam htjela dati do znanja da je to jako ružno. Znam da ima puno dobrih taksista i ja sama često se vozim taksijem. Cijenim svaki posao, pa tako i njihov i zato sam bila sigurna da se to mojoj prijateljici neće dogoditi, ali ja sam malo naivna kad je riječ o ljudima. Ona dolazi iz zemlje u kojoj sam ja živjela devet godina i meni se to tamo nikada nije dogodilo, a nadala sam se da neću morati ovdje nikoga opravdavati ili objašnjavati kad mi prijateljica iz Japana dođe u goste - kaže Ljupka.

Ljupkinu objavu mnogi su komentirali, a među komentarima znalo se naći i onih da ovakvih primjera ima svuda u svijetu, a ne samo kod nas. Na to Ljupka kaže:

- Puno ljudi komentira da toga ima svuda i da se ne treba sramiti svoje zemlje zbog ovoga. Dat ću na sve to samo jedan primjer: kada odgajam svoju djecu, ne uspoređujem ih s drugima i svojoj djeci ne dopuštam da mi govore što su druga djeca napravila jer smatram da se moram baviti svojom djecom i njih odgajati i usmjeravati. Ne želim likovati i uspoređivati je li nekoj mami teže ili nije i jesu li neka djeca bolje odgojena od moje ili nisu. Ne volim te usporedbe. Jako je glupo uspoređivati se s drugim zemljama u kojima se isto to događa. 'Ajmo se uspoređivati sa zemljama u kojima se to ne događa, zašto se moramo uspoređivati s gorima od sebe.

Slična iskustva poznatih

Kaže da je među komentarima ispod njezine objave i puno onih koji se slažu s njezinim stavom i imaju isti pogled na svijet.

- Znači da ipak u mojoj zemlji, koja je prekrasna i na koju trebamo biti ponosni, ima ljudi koji su moji istomišljenici, ali sram me je ovih koji to prepuštaju slučaju i govore: pa i u Londonu i Milanu mi se to dogodilo. To mi je smiješno, ja sam živjela u svim tim gradovima. OK, dogodilo se to i meni u New Yorku, koji volim i koji sam uvijek voljela. Isto bih rekla i napisala i o New Yorku - poručuje Ljupka.

Ljupka nije jedina s ovakvim iskustvom s taksistima, slična su doživjele i pjevačica Nika Antolos i glumica Jana Škrgulja, koje su također platile paprene iznose za relacije na kojima ta cijena nije uobičajena.

