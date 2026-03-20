FOTO Spektakularni glazbeni nastupi obilježili su i ovogodišnju Večernjakovu ružu

Damir Urban je izveo emotivni singl "Blijeda u proljeće", prvi nakon albuma "Lipanj, srpanj, kolovoz". Ova balada o proljetnoj melankoliji dirnula je gledatelje u HNK, kao i one koji su gledali prijenos na HRT-u.
LELEK, naše predstavnice na Eurosongu 2026. nakon pobjede na Dori, predstavile su "Andromedu". Pjesma spaja sicanje, mit o Andromedi i etno višeglasje, simbolizirajući žensku snagu i identitet. Njihov nastup bio je hipnotički i autentičan.
Nova zvijezda domaće glazbene scene Jakov Jozinović ove godine puni dvorane u Hrvatskoj i okolnim zemljama. Prije nego što će u lipnju dva puti nastupiti u Areni Zagreb, pjevao je i na Večernjakovoj ruži svoj prvi autorski singl "Polje ruža", koji je napisao Matija Cvek.